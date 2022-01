Idén augusztusban két napot töltöttem a Magas-Tátrában, el- ső nap felkapaszkodtam a Kapor-csúcsra (2367 m) másnap pedig átkeltem a Lorenz-hágón (2314 m), és mert útba esett, kihúzhattam a bakancslistáról a Poprádi-tavat, a Csorba-tavat, meg a Fátyol-víz­esést is. Kezdésként érdemes mindjárt két dolgot leszögezni, a Magas-Tátra túl messze van és túl szép ahhoz, hogy csak két napot szánjunk rá, aki teheti, maradjon többet. A másik és ez talán még fontosabb, ez egy nyári túrabeszámoló, most már ebből semmi sem érvényes, és nemcsak a téli körülmények miatt, hanem mert november 1-jével a Tátrában életbe lépett a 2022 júniusáig tartó szezonális zárlat, amely összesen mintegy 230 kilométer turistautat érint, és ebbe beletartozik az általam végigjárt két út is. Lesz azonban nyár jövőre is, de most lássuk az idei­ből azt a bizonyos két napot.



Forrás: Pixabay

Délelőtt érkeztem meg a Poprádi-tó felé vezető turistaút fizetős parkolójába, hogy máris szembesüljek annak a hátulütőjével, hogy a Tátra a világ legkisebb magashegysége. Főszezonban, jó időben, minden népszerű úton hatalmas a forgalom. Emiatt aztán nem is láttam egyetlen állatot sem, pedig zergéből van vagy ezer, de még a medvék száma is száz fölött van. A Kapor-csúcsra igyekeztem, amit egy sima turistaúton lehet elérni a Poprádi-tó érintésével.

Az út, bár egész napos túra, nem kimondottan megerőltető, de kitartásra azért szükség van, nem tartogat különösebb nehézséget sem, leszámítva talán a csúcsrégiót, ahol azért a kezdők számíthatnak némi izgalomra, a lépésbiztonság, és a szédülésmentesség elengedhetetlen. Azt pedig, hogy soha egy pillanatra sem szabad alábecsülni a veszélyeket, jól mutatja, hogy már a csúcs közelében jártam, mikor a hegyimentők piros helikoptere elhúzott a fejem fölött. Itthon voltam már, mikor megtudtam, hogy a közeli Simon-toronyról zuhant le egy lengyel hegymászó, aki nem élte túl a balesetet.



Forrás: Pixabay

Az éjszakát egy, a hegy lábába kapaszkodó apró településen, Tátracsorbán töltöttem, másnap pedig a Poprádi-tónál is híresebb, attól mindössze öt kilométerre lévő Csorba-tótól indultam, hogy a Malompataki-völgyön át, a Fátyol-vízesés mellett a sziklához rögzített láncokon felkapaszkodva, né- hány órás gyaloglás után újabb láncok segítségével átkeljek a Lorenz-hágón, majd a Wahlenberg-tavak mellett a Szoliszko menedékház érintésével visszatérjek túrám kezdőpontjához. Leírva mindez csak egy mondat, de valójában egynapos túra ez is, és bizony a láncos szakaszoknál van, akinek inába száll a bátorsága. Egy hónappal később, közel ehhez az útvonalhoz egy turista dél­időben medvét fotózott, de ez a túra medve nélkül is elég izgalmas.