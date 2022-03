Kecskemétet egy királyi oklevél már 1368-ban mezővárosként említette. Nevének eredetét, sok más várossal ellentétben, viszonylag könnyű megfejteni: egészen biztos, hogy a falusi porták ma is kedvelt, falánk haszonállatának köze van a névadáshoz, bár a tudósok szerint ennél bonyolultabb magyarázatok is léteznek. A legkézenfekvőbb azonban népi gyűjtésből ismert: egy tanyasi asszony elbeszélése szerint a város területe „kecskejárás” volt, ahol a vonuló kecskenyájak minden zöld növényt lelegeltek. Az egyik éhes állat pontban egy órakor a Nagytemplom tornyába is felment a korlát melletti zöld kedvéért. A harangozó az állatot kinevezte a nyáj vezérkecskéjének, a néphagyomány szerint róla mintázták meg a város címerállatát.

A tanyavilággal körülvett egykori mezőváros mai, városias arculatát a XIX–XX. század fordulóján nyerte el, amikor a merészen gondolkodó polgármesterek vállalták az újdonságnak számító szecesszió sokak számára meghökkentően cifra városépítészeti megoldásait. Az akkor létrejött épületeknek köszönhetően – kiemelkedő a városháza, a Cifrapalota, a Református Új Kollégium, a Luther-palota, és még számos köz- és magán­épület – Kecskemét a jelentősebb szecessziós hagyománnyal rendelkező városok közé tartozik.

Nem véletlen, hogy a főtéren található városháza, ez az összetett stílusú, Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893–1897 között épült, Zsolnay-kerámiával díszített „tündérpalota” felkerült az Unesco Világörökség-várományosi listájára.

Hab a tortán, hogy a városháza belső terei is lenyűgözőek, a kor legjelentősebb művészei dolgoztak rajtuk, a Díszterem falfestményeit például Székely Bertalan készítette.

A városháza Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján épült Forrás: Hírös Sport Nonprofit Kft.

Különlegessége a harangjáték, amely jó száz évvel később, 1982-ben, Kodály Zoltán születésének 100. évfordulójára került fel az épület homlokzatára. Azóta a nap minden órájában felcsendülnek a zeneszerző művei. Az egykori ferences rendi kolostorban kialakított Kodály Intézet nemcsak a zeneszerzőre emlékeztet, hanem ma is élő zenepedagógiai módszerét is képviseli.

Ebből is látszik, hogy a „hírös város” nemcsak építészeti, hanem kulturális értékei, hagyományai alapján is különleges. A régi kincsek és a képzőművészetek otthona a Cifrapalotában a Kecskeméti Katona József Múzeum, ahol XIX–XX. századi, illetve kortárs képző- és iparművészeti alkotások láthatók.

Az állandó történeti, régészeti és néprajzi kiállítás pedig a híres 155 aranytárgyból álló kunbábonyi avarkincset tárja elénk. Katona József ugyancsak a város szülötte, nevét egyebek közt a színház is viseli.

Gyönyörűek a város templomai, és érdemes megtekinteni az egyedülálló hangszergyűjteményt is.