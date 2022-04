A sörkedvelőknek szinte kötelező, de másoknak is élmény megismerkedni a lager típusú (alsó erjesztésű) Pilsner Urquell szülőhelyével és különös történetével: a népszerű sörmárka a városban működő sörfőzdék egyesülésével 1840-ben jött létre. Az első palackokat Josef Groll sörfőző mester készítette, és ezzel a névvel 1842-ben kerültek piacra, majd nagyon gyorsan meghódították a sörivó népeket. A ma is működő, modernizált gyár turisták számára is megtekinthető. A sörgyári múzeum igazi utazás a múltba, ahol nemcsak a sörfőzés, hanem az egykori ivók képe is elénk tárul. Építészetileg is különleges helyszín, ahová 1892-ben épült neoreneszánsz kapun lépünk be, és egy több mint százéves víztorony szolgálja a sörfőzést. A város alatt fakadó forrásoknak minden bizonnyal közük van az eredeti „pilseni” sajátos ízéhez, amelynek titkát – bár sokan próbálták – még nem sikerült megfejteni. Tény, hogy jelenleg a pilseni (pils) típusú sörök a legkedveltebbek a világon.

Itt található a régi, az 1400-as évekből származó városháza, amelynek mai arculata a XVI. századi itáliai reneszánsz építészet stílusát idézi

Forrás: Osváth Sarolta



A várost 1295-ben II. Vencel király alapította, főként az országába vezető utak védelmére, négy, illetve öt folyó találkozásánál, mert innét ered a Berounka folyó is. A gyorsan kereskedelmi központtá vált települést a husziták folyamatosan támadták, a XVI. században pedig tűzvész áldozata lett, itáliai mesterek építették újjá, jellemzően barokk stílusban, ezért viszonylag kevés középkori épület maradt fenn.



Jelenleg Csehország negyedik legnagyobb, mintegy 175 ezer lakosú, egyetemi városa. Modern kori életét azonban nemcsak a sörre, hanem az erős gépiparra alapozhatta: 1869-ben Emil Skoda cseh mérnök megvásárolta a Waldstein család kis gépgyárát, és megalapította a Skoda Műveket, a mai Skoda Holding elődjét, amelynek több vállalata működik ma is a városban. Mindez még izgalmasabbá teszi a plzeni időutazást, amelynek kiinduló állomása az elmúlt korokat idéző Köztársaság tér. Ez azon túl, hogy igazi főtér, egyben Európa legnagyobb méretű városi tere is.

Az elmúlt korokat idézi a Köztársaság tér, amely azon túl, hogy igazi főtér, egyben Európa legnagyobb méretű városi tere is

Forrás: Osváth Sarolta



A város 2015-ben Európa Kulturális Fővárosa lett, azóta is nehéz választani a különleges színházi előadások, koncertek, fesztiválok közül.