Aki néhány évvel ezelőtt járt utoljára a főváros szívében, a múzeumok közé zárt Hősök terénél már érzékelheti a változásokat, hiszen a több mint tíz éve a műjégpályával elkezdődött hatalmas felújítási programnak már számos eredményét élvezhetik a budapestiek és a turisták.

Az egyik ilyen megújult épület az eredetileg is elképesztően szép, felújítva pedig egyszerűen lenyűgöző Millennium Háza, amelyet évtizedekig Olof Palme-házként ismertünk. Ez a Városliget legrégebbi épülete, amelyet a kor egyik sztárépítésze, Pfaff Ferenc tervezett az 1885-ös Országos Általános Kiállításra, a Műcsarnok elődjeként. A ház a különleges Zsolnay-kerámia díszítéseknek köszönhetően a kiállítás ékköve volt, de hamar kiderült, hogy kiállítások számára nem elég tágas, ezért néhány év múlva a közelben megépült a ma is működő új Műcsarnok.

A Liget Budapest Projekt keretében 2017–2019 között folyó rekonstrukció során az épületet teljesen az eredeti állapotának megfelelően állították helyre, egytől egyig felújították a szépséges kerámiákat is. Aki ma belép a Millennium Házába, az előző századforduló Budapestjének aranykorába, egy szecessziós, polgáriasodó miliőbe csöppen, amelynek hangulatát a képző- és iparművészet, a történelem, az irodalom, a zene és a gasztronómia szellemisége hatja át.

A Városliget másik különlegessége, az idén megnyílt Magyar Zene Háza viszont ízig-vérig mai, formabontó, látványos épület, mégis jól illeszkedik a Városligeti-tó mellett, a Vajdahunyad vára és a Műjégpálya közelében a park zöldjébe. Egy japán sztárépítész, Sou Fujimoto tervezte, és igazi ikonikus kortárs építészeti remekművet alkotott. Az épületbe belépve úgy érezzük, mintha továbbra is a természetben sétálnánk. Ez elsősorban az organikusan hullámzó, az élő fáknak is helyet adó, lyukakkal (fénykutakkal) áttört tetőszerkezetnek és a 94 hatalmas, néhol 12 méter magas, egyedileg gyártott üvegfalnak, valamint a mennyezetben lévő több ezer aranyló növényi levelet mintázó díszítésnek köszönhető.

Forrás: Városliget Zrt.

A háromszintes épület alsó részén mintegy kétezer négyzetméteres kiállítási terület kapott helyet, ahol egyedülálló hangdóm is található. A földszinten helyezkednek el a koncerttermek és a szabadtéri színpad, a tó mellett hangulatos kerthelyiség található.

A Magyar Zene Házát a nemzetközi építészszakma is remekműként tartja számon, már tervként és elkészült projektként is több nemzetközi díjat nyert. Nem véletlen, hogy maga az épület is vonzza a látogatókat, a gazdag zenei programokról nem is beszélve, amelyek új funkcióval bővítik a ligetbeli igényes szórakozási lehetőségeket. A Zene Háza egyébként a Hungexpo korábbi lepusztult irodaházai helyén, egy évtizedekig elzárt és elhanyagolt területen épült, ahol mintegy hétezer négyzetméternyi zöldfelületet is visszaadtak a parknak.