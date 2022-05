A Szlovéniába való határátkelés előtt az utolsó település a 75. számú főút mentén Rédics. A településről alig 7 kilométerre szilárd burkolatú úton érhető el a Tenke-hegy, ahol szőlőültetvények találhatók, amelyek aljában húzódik az országhatár. A szőlőművelés itt is a régi múltra tekint vissza, valószínűleg még a rómaiak honosították meg. Az út erdők között halad, kellemes itt a séta, a árosoknak viszont kicsit oda kell tenni magukat az emelkedőn.

A hegyhát legmagasabb pontján meghaladja a 330 métert, gyönyörű kilátás nyílik a Muravidékre. A Tenke-hegy szőlőterületeinek egy része ma is gondozott, a régi, boronafalú présházak értékes elemei a tájnak, igaz, jó pár gazdátlanul várja az elmúlást, ám vannak, akik az eredeti állapotában újítottak fel boronapincét, valamint a korhű, szőlő- és borkultúrához kapcsolódó használati tárgyakat és eszközöket is megőriztek.

A Tenke-hegy története a monarchia időszakában összefonódott Lendváéval, egy területnek számított, majd a trianoni határ elvágta a két részt egymástól. Akkoriban a magyar oldalról a gazdák átjárhattak a határ túloldalára került birtokaikat művelni. Nagy traumát jelentett, hogy a második világháború után ez a lehetőség egy időre megszűnt. Mikor a szomszédos Jugoszláviával elmérgesedett a viszony, a két ország között szigorúan ellenőrzött határsáv húzódott a hegyháton is. A legsötétebb években a gazdáknak naponta kellett engedélyt kérni a határőröktől, hogy a tenke-hegyi szőlőben a szükséges munkákat elvégezhessék.

Az országhatárt ma már csak a határkövek jelzik. Tenke népszerűségének nagy lökést adott, hogy 2019-re elkészült a kerékpározható összekötő út a Lendva-heggyel, hiszen korábban közúton nem lehetett itt átkelni a határon. Az elmúlt években több fejlesztés is szolgálta a kerékpáros turizmus bővítését a térségben, elérhetővé téve az EuroVelo 13 Vasfüggöny nemzetközi kerékpáros útvonalat.

A Tenke-hegyen áthaladva az úton, vagy a hangulatos erdei ösvényen, határkövek között haladva kényelemes sétával alig negyedóra alatt érjük el a Lendva-hegyet, ám előtte még álljunk meg a tetőn, tekintsünk át a szemközti völgyre és a távoli hegyekre. A határnál jobbra forduljunk, így érjük el a központot takaros, komfortos pincék, házak között haladva. A hegyhát ezen része más történeti, fejlődési utat járt be, mint a szomszédos Tenke-hegy, ennek eredménye szembetűnő. Említést érdemel a helyi gasztro- és borkultúra, a hegyen termett nedűk a helyi borházakban megkóstolhatók.

A Lendva-hegyen magasodik az 53,5 méter magas Vinarium-kilátótorony, melynek tetejéről Szlovénia, Magyarország, Horvátország és Ausztria vidéke szemlélhető meg. Mellette idén nyílt meg a Vinarium Zipline elnevezésű drótkötélpálya, mely mintegy ötszáz méter hosszú lesiklást kínál a Lármafától a Vinariumig.