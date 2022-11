Páratlan panoráma és zavartalan pihenés

A Pünkösdi liget, Tihany egyik legnagyobb összefüggő közparkja, széles sétánnyal bővült, amely két kisebb térrel megszakítva vezet a Tihanyi Bencés Apátság melletti tértől a Kiskálváriához. Emellett létrejött az ún. „nyelvemlék-tanösvény és sétaút”, amely a tihanyi alapítólevelet mutatja be és jeles irodalmi alkotóknak állít emléket. I. András király és felesége Anasztázia szobra mellett pihenőpadok kerültek elhelyezésre – csakúgy, mint a Csokonai teraszkertek felső és középső teraszain, miközben az alsó rész meglévő támfalas, keskeny, lépcsős kialakítását meghagyták. Érdemes tenni egy sétát a „bencések gyógy- és fűszernövényes kertjében” is, amely a szerzetesek európai tájkultúra fejlesztésében és terjesztésében vállalt történelmi szerepét mutatja be.

Fotós: MTÜ

IV. Károly lépcső: minden lépés ajándék

A Tihanyi Bencés Apátságot, a Kossuth Lajos utcát, illetve a Mádl Ferenc teret összekötő apátsági lépcső újragondolt térszerkezetének és funkciójának hála csodálatos panorámával csalogat. A Csokonai teraszkertek legfelső szintjére egy kisebb lépcsősor vezet – érdemes ezen is végigsétálni. A Kossuth utcánál a lépcső elkanyarodik, a támfalról vízfüggöny hull alá. A támfalon Garay János „A tihanyi visszhang” című regéje olvasható. A lépcsőn felfelé haladva az egyes lépcsőfokokon az Apátság és a település ezeréves történelmének legfontosabb eseményeit vehetjük sorra lépésről lépésre.

Utazás a múltba

A Tihanyi-félsziget a 20. század közepén sok jelentős alkotónak adott otthont. Az Alkotók Házában nyílt kiállítás az ő műveikből ad ízelítőt, bemutatva, hogyan kapcsolódott életművük a településhez. Hasonlóan izgalmas időutazásra hív Tihany egyik legismertebb fennmaradt gazdasági épülete, az uradalmi magtár. Az épület földszintjén turisztikai fogadóközpont került kialakításra, az emelet továbbra is közösségi térként funkcionál, a tetőtérben pedig múzeumpedagógiai foglalkoztató tér létesült. Mindhárom szinten végigfut a Tihany Anno kiállítás.