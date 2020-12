A Pannonhalmi Főapátság gyógynövénykertjében és arborétumában télen is érdemes sétálni

A nyári lila virágok levendulaillatát, ami oly jellemző Pannonhalmára, ilyenkor már csak üvegcsékben őrzik, illóolajként, de a bencés főapátság körül télen is érdemes sétát tenni. S az ezeréves hagyományokat ápoló rend épületei most virtuálisan megtekinthetők.

Ég és föld között – így szokták jellemezni a Pannonhalmi Főapátság különleges elhelyezkedését, szellemi kisugárzásának szimbolikus jellegét. Épületei szinte várként magasodnak a falu fölé, ahol megtalálható.

Ha Veszprémből Győr felé autózunk a Bakonyon át, Csesznek felé, akkor a szerpentinek után már egészen messziről látszik a Sokoró-­dombság keleti halmára épült lelki központ, amely 1996 óta világörökségi helyszín. Gyógynövénykertjében, arborétumában minden évszakban érdemes sétálni. Jelenleg ez 9 és 17 óra között tehető meg. Ehhez a Szabad ég alatt a monostor körül című családi foglalkoztató füzet ajánlható. S közben a szőlőfeldolgozás ezeréves hagyományait őrző, ugyanakkor modern borászat különleges épületei is megcsodálhatók. Teraszára a meleg évszakokban érdemes visszatérni.

Az apátsághoz tartozó 22 hektáron elterülő kert a monostor 996-os alapításától szerves része a bencés szerzetesek mindennapjainak. Ennek része az arborétum, ahol ezernél több növényfaj és csaknem 150 madárfaj él. A mindennapi életünkből ismert fás- és lágyszárúak: mogyoró, som, hárs, gólyaorr és vérehulló fecskefű mellett olyan különleges fajok is megtalálhatók, mint pél­dául a hazánkban ritkaságnak számító szillevelű gumifa és a vasfa. Védett botanikai értékekben gazdag, de ha ezzel épp nem is foglalkozunk, csak átadjuk magunkat a gondűző andalgásnak, akkor is különleges hatással bírnak ránk. Ez a felüdülés, a kikapcsolódás helye, ahol rendszeres oktató- és kutatómunka is folyik.

Érdemes tudni, hogy a régi korok szerzetesei nagy gonddal termesztették és gyűjtötték a gyógyításhoz szükséges növényeket. A természet tudományos vizsgálatára, a monostor természeti környezetének tudatos alakítására a XIX. század első évtizedeiből vannak adatok. Az arborétum angolkert jellegét Szeder Fábián alakította ki az 1840-es években. A bencés szerzetes, polihisztor megtervezte az útvonalakat és a jelentősebb növénykiültetéseket. A róla elnevezett sétautat érdemes végigjárni, és meg kell jegyeznünk, hogy egykor lejegyzett receptúrái alapján ma is készülnek az egészségre előnyös hatással bíró termékek.

Az arborétum kalandtúrának nevezett sétaútvonala pedig az ajánlott leghosszabb útvonal. Olyan helyekre vezet el, amelyek kevésbé ismertek.

A tölgyes út a legidősebb fákhoz, a több mint százéves csertölgyekhez vezet.

A Pannonhalmi Főapátság a jelenlegi járványügyi helyzetben nem fogad látogatókat, ám az internet révén otthonról is bejárhatjuk. Emellett a lelkünket is táplálhatjuk: minden vasárnap 10 órakor online közvetítik a konventmisét a pannonhalmi bazilikából.