Családi és közösségi élmények várnak a Nemzeti Történeti Emlékparkban

A Nemzeti Történeti Emlékpark annyi látnivalót kínál, hogy akár minden évben eltölthetünk ott egy kellemes napot új dolgokat felfedezve.

A Feszty-körkép egyelőre még ott látható, bár évek óta szó van róla, hogy új helyet keresnek neki. Gyönyörködjünk a hatalmas panorámafestményben újra és újra, garantáltan mindig találunk rajta valamilyen apró részletet, amely új számunkra.

A rotunda monumentális, teljesen körbejárható épülete A magyarok bejövetele című panorámafestmény mellett több interaktív kiállításnak is helyet ad. Azok olyan korszerű multimédiás elemeket is tartalmaznak, amelyek minden tekintetben megfelelnek a mai kor múzeumturisztikai elvárásainak. A földszintről jutunk a Feszty-körképhez, az első emelet pedig az államalapítást idézi fel. A második emeleten egy látványos promenádot rendeztek be: 1896-ban, egy kellemes hangulatú kisvárosban találja magát a látogató a hangulatos időutazáson. A multimédiás játszótér mellett az életképek bemutatják a Feszty-körkép készítésének körülményeit is. A rotunda egyik lépcsőházában régészeti és numizmatikai tárlat várja a látogatókat. Őseink arcai elevenednek meg, középkori várak és csaták titkaival ismerkedhetünk, bemutatkozik a csengelei kunok ura és népe.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban sétálva kihagyhatatlan állomás a park fő szimbóluma, a millenniumi Árpád-emlékmű. Csupán egy éve épült fel a Szeri Gyógynövényház, a gyógynövénykerttel, foglalkoztatóval és feldolgozóval együtt. A szabadtéri néprajzi múzeumok mintájára jött létre az ópusztaszeri gyűjtemény, hogy a Dél-Alföld mezővárosi és tanyai portái, népi építészetének jellegzetességeit bemutassa. A telepítési tervek a XIX. század közepétől az 1930-as évek végéig terjedő időszak bemutatását célozták, a berendezés a XIX-XX. század fordulója és az 1940-es évek közötti tárgykultúrát mutatja. A gyűjtemény házai között járva a látogatók részesei lehetnek az egykori paraszti világnak. A park jurtaszerű építményeit Csete György, a magyar organikus építészet elindítója és Dulánszky Jenő tervezte. A pavilonok az égre nyílnak, a kupolatetők díszeit, a Csete Ildikó textilművész által készített templomi zászlókat, valamint a Nagy István által faragott padok motívumait a honfoglalás kori ötvösművészet díszítőelemei ihlették.

A pavilonokkal szemben álló dombon a kéttornyú ökumenikus kápolna várja az elcsöndesedni, imádkozni vágyókat. A vízügyi kiállítás ember és víz kapcsolatára épül, a fafeldolgozás, a hajóépítés, a halászat történetét dolgozza fel. Itt tanúi lehetünk az 1879-es szegedi nagy árvíznek is. Mindemellett erdei tanösvény és tornapálya, játszótér is helyet kapott a hatalmas területen.

Rengeteg családi és közösségi élmény színtere lehet tehát a park, amelynek szomszédságában izgalmas Csillagösvény labirintusban veszhetünk el. A Közép-Európában egyedülálló élménypark a környéken fellelhető természetes alapanyagokból épült. Az útvesztők, logikai játszótér, népi és gyermekjátékok világát kínálja a legkisebb gyermekektől kezdve az aktív idősekig minden korosztálynak. Európa legnagyobb sövénylabirintusát a magyar történelem, földrajz, élővilág érdekes, játékos módon történő megismertetése teszi még izgalmasabbá.

A Csodaszarvast mintázó, fagyalbokrokból álló labirintus 3,5 kilométer hosszú, az ügyesebbek bő egy óra bolyongást követően kijuthatnak a szövevényes kertből.

