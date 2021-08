Éld át a versenyzés új élményét

Féktelen kaland várja a száguldás szerelmeseit a megújult Sobri Jóska Élményparkban, Kislődön.

A Veszprém megyei Sobri Jóska Élményparkban megnyílt az ország harmadik E-Kart Ringje. A garantáltan füstmentes, 500 méter hosszú pályán új, tisztán elektromos hajtású birelART gokartokkal szállhatnak versenybe a száguldás szerelmesei. Az OPSWAT E-Kart Ringen egyszerre 8 versenyző róhatja a köröket, így barátaiddal, családtagjaiddal is összemérheted vezetési tudásodat.

Az akkumulátorral és saját fejlesztésű elektromos hajtással felszerelt gokartokat minden korosztály élvezheti.

A gokartok

✅ eszméletlen gyorsak

✅ nem kell félni, hogy olajfoltosak lesztek

✅ környezetbarát

✅ szuper családi program

✅ kollégákkal csapatépítőnek is remek választás.

– Az OPSWAT kritikus infrastruktúrák kibervédelmét célzó szoftver megoldásokat fejleszt. Ez precizitást, koncentrációt és nagy odafigyelést kíván meg a fejlesztőktől. Ezért is jelent különleges kikapcsolódást és feledhetetlen élményt átülni a számítógépek gyorsan pörgő kibervilágából egy sebesen száguldó, aszfaltszaggató elektromos gokart ülésébe.

Az E-Kart Ring névadó szponzoraként az OPSWAT szeretné minél több ember számára elérhetővé tenni az élményt és szeretné, ha az OPSWAT név hallatán minél több embernek a verseny keltette kellemes izgalom mellett az általunk fejlesztett kiberbiztonsági termékek nyújtotta biztonság is eszébe jutna. – fogalmazott Litkei Csaba, az OPSWAT Kft. cégvezetője.

­– A kislődi Sobri Jóska Élményparkban 12 darab felnőtt és 8 darab junior gokart áll a feledhetetlen élményt kereső vendégek rendelkezésére. A gokartok 12 éves kor, illetve 150 centiméteres magasság felett használhatóak. A fejlesztés a Kisfaludy Program keretében valósult meg, és az volt a célja, hogy színesítse az élménypark egyébként is változatos programkínálatát. Egy olyan játékot sikerült megvalósítanunk, mely fenntartható módon szerez élményeket a száguldás szerelmeseinek – tájékoztatott Jáger Balázs, a Sobri Jóska Élménypark tulajdonos ügyvezetője.

– Hazánk első elektromos hajtású járművekre épülő sport-, szabadidő-, és rendezvény létesítménye nyolc éve nyílt Győrújbaráton. Az elmúlt években adrenalinnal és jókedvvel teli futamok sokasága bizonyította: hatalmas az igény a környezetbarát száguldásra.

– A győrújbaráti és a tatai pályák mellett, most a kislődi ring is csatlakozott az E-Kart hálózatához. Így már az ország három pontján is hasonló rendszerben gokartozhatnak a vendégek. Reméljük nagy sikere lesz ennek a létesítménynek is, hiszen a felnőttek mellett a gyerekek is használhatják a környezetbarát és maximálisan biztonságos gokartokat – nyilatkozott Willisits Vilmos, a Willisits team vezetője.

Kell még indok, hogy miért látogass el a Sobri Élményparkba?

Kalandok földön, vízen, levegőben!

Megközelítés:

Sobri Jóska Élménypark

8446 Kislőd, Vashámor

GPS: É 47.13134° K 17.62893°

Térkép

Általános információ, csoportok:

+36 20 219 5696

+36 20 397 1093

[email protected]

Gokartpálya

+36 20 255 6356