Különleges gasztronómiai élményekkel szolgál Parma és környéke

Bővelkedik nevezetességekben Parma környéke. A közeli középkori várak – Bardi, Colorno, Compiano, Felino, Fonta­nellato, Montechiarugolo, Roccabianca, Sala Baganza, San Secondo, Soragna, Torrechiara – különösen jó állapotban maradtak fenn, ezek mindegyike nyitva áll a nagyközönség előtt. Bardi lakossága azért emelte 898-ban a várat, hogy megvédje a települést az Európát bekalandozó hunoktól.

Egy Parma megyében tett kirándulás elengedhetetlen állomása Giuseppe Verdi szülőháza, a Busseto városka melletti Roncoléban. A közeli Salsomaggiore Terme és Tabiano Bagni pedig gyógyfürdőjéről híres, az előbbiben elsősorban a mozgásszervi és nőgyógyászati, az utóbbiban a légzőszervi megbetegedéseket kezelik.

A város körüli környéket Emiliának nevezik, amelynek konyhaművészete Olaszországon kívül is ismert. Nemcsak – az eredetileg származási helyéről, Langhiranóról elnevezett – pármai sonka és a parmigiano-reggiano, nálunk parmezánként ismert sajt készül ott, de az isteni „culatello di Zibello” (zibellói hátsó sonka), a „spalla cotta di San Secondo” (főtt első sonka), a Felinói szalámi, s a többi különböző sonkaféleség, a „coppa” és a „fiochetto” is. A Magyarországon is ismert Barilla tészta ugyancsak Parmában készül, s a Parmalat cég is a város közelében található.

Muszáj megkóstolni a „cucina emiliana” legkedveltebb ételeit. Az első fogások közül a húslevest cappelletti vagy ano­lini tésztával és a zöldséggel töltött tortelli d’erbettát, tetején sok reszelt parmigiano sajttal; a második fogások közül a padlizsánt pármai módra – és a pacal is nagyon népszerű. A városban több helyen vannak csak lóhúst árusító hentesüzletek; érdekes módon az étlapokon azonban ritkán szerepel a húsételek között. Általában darálva, nyersen, olívaolajjal, csipetnyi sóval és citromlével fogyasztják, de természetesen hirtelen sütve és rántva is tálalják, a nyúlhúst pedig inkább sütőben készítik.

Az ízletes ételek elkészítésekor túl sok vajat használnak, ettől ugyan nagyon finom minden, de nem éppen fogyókúrás. Nyáron minden osteria (vendéglő) és ristorante étlapján szerepel – a ma már nálunk is kapható – sárgadinnye pármai sonkával. A helyi borok nálunk is ismertek, a fehér Malvasia és a vörös Lambrusco is. Csak ezen a környéken készülnek ezek a „frizzante” borok, amelyek természetesen buborékosak. Nagyon finom a mindössze négyfokos vörös Fortana is. A likőrök közül az étkezés után fogyasztandó nocetói diólikőr, a Nocino is a pármaiak közkedvelt italai közé tartozik.

Parma Emilia Romagna tartományban található. Itt van az autógyáráról híres Maranello, ahol a tűzpiros Ferrarikat készítik, ahol a Forma–1-es csapat központja van. De ez csak az egyik oka, hogy Emilia Romagnát az olaszok úgy nevezik, Terra di motori, azaz a motorok, a motorgyártás földje. Meg kell említeni a Lamborghinit is, aminek, akárcsak a „pirosoknak”, múzeuma van. Bolognában pedig az öreg autók és motorok múzeumát érdemes megnézni, Modenában a versenypályákat, a futamokat.

A magyar turisták általában úgy tervezik parmai útjukat, hogy egy napot Maranellóra szánnak, a Ferrari-múzeumra. A csalódást megelőzendő meg kell jegyezni: a különböző korú, különböző futamokon győzedelmeskedő autócsodákba nem lehet beülni, még csak meg se szabad azokat érinteni. Viszont megbíznak a látogatókban, egészen közel engedik őket a fényes, áramvonalas járgányokhoz és kordonnal sem veszik körül azokat. Arra sem szabad számítani, hogy Räikönnennel, Massával vagy más, híres pilótával véletlenül találkozunk, viszont az autógyár bejáratánál számos „piros ördögöt” láthatunk, azaz az ott dolgozókat jellegzetes színű egyenruhájukban.