Lengyelország a magyarok kedvenc téli úti céljai között szerepel

Szikrázó napsütésben hófedte csúcsokról lesiklani, vadregényes tájakat felfedezni, majd bársonyos, meleg vízben, kényeztető fürdőkben regenerálódni – ez így együtt maga az aktív pihenés.

Lengyelország nem véletlenül a magyarok egyik legkedveltebb téli úti célja: viszonylag könnyen és gyorsan elérhető, emellett magas színvonalat, jó ár-érték arányt képvisel.

A kellemes kikapcsolódáshoz természetesen hozzájárul a legendás magyar–lengyel jó barátság, amelyet az évszázados közös történelem emlékei folyamatosan táplálnak. A magyar turisták hosszú évtizedek óta szívesen látott vendégek a lengyel városokban, turisztikai régiókban. Ezúttal a napjainkban is az egyik legnépszerűbb úti célt, Zakopanét és környékét kerestük fel: a lengyel Tátra legnagyszerűbb síterepei évente több millió turistát vonzanak, számunkra azonban a környék fürdőkultúrájának felfedezése szerezte a legnagyobb élményt és a legtöbb meglepetést. Lengyelországban hagyományosan fejlett a fürdőkultúra, az utóbbi években azonban óriási fejlesztéseket hajtottak végre, fantasztikus fürdőkomplexumok épültek szerte az országban. A legtöbb termálfürdő itt, a Podhale vidékén található.

Az első „bemelegítő” síelős napon, miután a Zakopane bevásárlóutcájából induló felvonóval percek alatt elérhető 1122 méter magas Gubalówkát meghódítottuk, sőt, kipróbáltuk a remek bobpályát is, délután fürdős programra indultunk a Bukowina Tat­rzanska nevű településre. Alig 15 kilométeres autózással a földi paradicsomba érkeztünk meg! A Termy Bukowina termálvize elképesztően lágy és bársonyos, talán mert a Vysoki Wierch hegység északnyugati részén 2400 méter mélyről tör fel a föld felszínére, és 28 ásványi elemet tartalmaz! A fürdő legendásan jó gyógyító és rehabilitációs hatású, ezt a tapasztalataink is igazolják.

Másnap vígan mozogtunk, nyomát sem éreztük a szezon első síelése után kötelező izomláznak. A jó közérzetet a nagyon speciális víz összetételének, valamint az ionok egyensúlyának köszönhetjük – mondták a helyiek. Amúgy több mint tíz medence közül lehet választani, 30–38 Celsius-fok között váltakozó hőmérsékletű vízzel, a szabadban és a belső térben egy­aránt. További élvezeteket nyújt a wellnessrészleg hatalmas szau­navilággal, luxusszínvonalú spacentrummal, gyógyászati, kozmetikai, testápolási kezelésekkel.

A kihívásokat kedvelőknek csúszdák sokasága kínálja az adrenalint, szóval minden korosztály jól érezheti magát. A test mellett a lelkünk is varázslat alá került, hiszen a fürdő a Tátra lábainál található, gyönyörű kilátással a Tátra Nemzeti Parkra.

Bialka Tatrzanska a másik, Zakopanétól mintegy húsz kilométerre lévő, ugyancsak gyönyörű fekvésű település, ahol a 2500 méter mélyről feltörő, 72 Celsius-fokos termálvízre (30–38 Celsius-fokra hűtik!) a sípályák tövében különleges fürdőcentrum épült. Érdemes síeléssel egybekötve átruccanni. A fürdő este 10-ig nyitva tart, ez a kiváló „apres ski” program! A Terma Bialka (korábban Bania) nagyon igényes, óriási medence- és vízi világ, díjaztuk, hogy elkülönítik a különböző célú és rendeltetésű medencéket és attrakciókat. A „hangos zóna” lényegében vízi vidámpark, a gyermekes családokat öt medence és 300 méternyi csúszda várja. A „csendes zóna” gyógymedencéiben a pihenés, a rekreáció a cél, akárcsak a szaunáriumban és a sparészlegben.

A fürdő kültéri medencéiből itt is csodálatos kilátás nyílik a sípályákra, fantasztikus élmény a gőzölgő vízből gyönyörködni a havas hegyek látványában. Azok a családtagok, akik nem síelnek, akár egy napot is eltölthetnek itt! A régió termálvizei rendkívül gazdagok a szervezet számára jó hatású, fontos elemekben, és számos betegség gyógyulását is segítik. S még korántsem merültek ki a régió­ban a fürdőzési lehetőségek: sokan a Chocholowban található termálfürdőre esküsznek, különleges szolgáltatásai, például az üvegfalú szauna miatt, ahonnét a Tátra csúcsaiban gyönyörködhetünk. Ez a régió legnagyobb, minden korosztály számára ajánlott fürdőkomplexuma.

Kisebb méretű, ám a vize miatt ugyancsak különleges a Saflary termálfürdő, valamint a valamivel távolabbi Szczawnicai fürdő, amelyet 1839-ben az itt felfedezett tizenkét savanyúvíz-forrás gyógyhatására építve egy magyar, Szalay József alapított. Végül ki ne hagyjuk Zakopane modern akvaparkját sem, amely elsősorban fiataloknak nyújt felüdülést.