Macskák szigete – Nagy Aoshima vonzereje

A kis szigetre naponta többször is érkezik a motoros hajó az odalátogató turistákkal. A vonzerőt számukra nem a megfogyatkozott halászok egyszerű házai, hanem a településen élő macskák jelentik.

A Felkelő Nap országában Aoshima nem számít egyedi jelenségnek, mivel rajta kívül több szigetet – Enoshima, Okishima, Sanagishima, Muzukijima, Iwaishima, Genkaishima, Kadarashima, Tashirojima – is macskák uralnak. Betelepítésük legfőbb oka korábban az volt, hogy a halászhajókon elszaporodott egereket levadásszák.

A cicapopuláció az évek során a vártnál is szaporábbnak tűnt a legtöbb helyen. Így történ ez Aoshimán is. Az emberek többsége a munkalehetőségek és jobb életkörülmények miatt a nagyobb szigetek városaiba költözött, illetve elhalálozott. A halászat ősi mesterségét űzők közül csak kevesen maradtak, a hozzátartozóik vagy leszármazottaik közül is alig több mint kéttucatnyian laknak a szigeten, ahol a macskák száma viszont százat is jóval meghaladja.

Jellemző tartózkodási helyük napközben főként a kikötő környéke. Csapatokba verődve ott csoportosulnak, várják a hajójárattal érkező turistákat. Legtöbbjük felkészülve, nemcsak fényképezőgéppel, hanem macskaeledellel a zsebében vagy a táskájában érkezik a „macskaparadicsomnak” is nevezett szigetre, ahol az emberek a legnagyobb békességben élnek puha tappancsú társaikkal.