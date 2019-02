A romantika helye: szerelmesek szív alakú szigete az Adrián

Az embernek olykor kedve támad, hogy lakatlan szigetre vonuljon el. Ilyenkor, télvíz idején a kellemesebb hőmérsékletű Adriára. Ott is a Pasman-­öbölbeli Galesnak szigetre. Igen ám, de miként jut oda a földi halandó, aki be sem léphet e földi paradicsomba? Külön engedély kell hozzá a tulajtól, ennek híján legfeljebb körbe­hajózhatja. Netán kenuba ül párjával – merthogy a szerelmesek szigetéről van szó –, és együtt megkerülik e földdarabkát.

Ennél egyszerűbbnek tűnik, ha körbe lehetne sétálni, hisz kerülete mindössze másfél kilométer. Területe 132 ezer négyzetméter, vagyis 13,2 hektár. Legmagasabb tengerszint feletti pontja mindössze 36 méter. A méreteiben nem számottevő földdarabka szabályos szívet formáz. Páratlan alakjáról régóta tudnak, nem most fedezték fel, ám csak az utóbbi években kapta föl a világsajtó. Különösen ilyentájt, a szerelmesek napjaként számontartott Valentin közeledtével írnak sokat és közölnek fotókat róla. Azzal kezdődött az őrület, hogy tíz évvel e­zelőtt a sziget műholdas fotójára rábukkant a Google Earth. Azóta nem tud betelni vele a média, így a CNN és a BBC tévécsatorna sem. Ezek egyébként elsőként számoltak be emberi szervhez hasonló alakjáról. A parányi sziget az űrből készített, a világ legszebb fotóit tartalmazó internetes listán a második helyen áll a lájkolást tekintve. Közvetlenül a Vezúv után következik, ám megelőz olyanokat, mint a szíriai Aleppó középkori palotája, a Co­lorado folyó vagy az ír város, Belfast.

A szerelmesek szigetét főként azok választják, akik Ugljan, Pasman vagy Dugi Otok valamely pontján, netán Zadarban pihennek, és úgy döntenek, esélyt adnak a romantikának. Sokan az új, bimbózó szerelem megerősítéséért keresik föl, avagy a régi újjáéledését várják tőle, illetve egyszerűen csak a nyugalom, a szépség vonzza őket. Vannak visszatérők, akik anno netán itt kérték meg párjuk kezét, vagy ide utaztak nászútra.

A múltjával kapcsolatos legenda szerint az amúgy sienai születésű III. Sándor pápa (1105–1181) is járt errefelé 1177. március 13-án. Népes hajórajjal kitérőt téve, a dalmát partok felől tartott Velence felé, átszelve a Pasman-öblöt. A gálya Galesnjak előtt horgonyzott le, ahonnét követet küldtek Zadarba a püspöknek, hogy mikor érkezik oda az egyházfő. Az örömhír a szó szoros értelmében futótűzként terjedt el a környéken. A parti őrség görögtüzekkel és füstfelhőkkel adta tudtul a híveknek a főpásztor jöttét.

A szigeten ásatásokat is végeztek, s illír kori sírhalmokat találtak. Sőt a víz alatti régészek egy elsüllyedt település nyomaira is rábukkantak. A leletekről izotópos vizsgálatot végző amerikai szakemberek megállapították, hogy azok három és fél ezer évesek. A világon négy szív alakú szigetről tudnak. A horvátországinak az alakját Napóleon kartográfusa, Charles-Francois Beautemps-Beaupré (1766–1854) vázolta föl elsőként. Ő egyébként egész Dalmácia részletes térképét is megalkotta.

A hely ismerői Turanjt vagy Zadart javasolják kiindulási pontnak a kirándulóknak. A kényelmesebbek kishajóra vagy halászbárkára szállhatnak. (Úgy látszik, a turizmus jövedelmezőbb a halfogásnál.) Az edzettebbeknek ajánlott kenus túra négy órát vesz igénybe pihenéssel és fürdőzéssel együtt, esetleg búvárkodás beiktatásával a kristálytiszta, smaragdzöld vízben. A tulajdonos engedélyével rendelkezők, a botanika szerelmesei közelről is szemügyre vehetik az örökzöld növényeket, bokrokat. A köves, sziklás talajon néhány őshonos olajfa is díszlik. Többet nemrég ültettek. A parton maradók apró kavicsos strandot is találnak. Sátrazni tilos, bár az is a romantika része lehetne. Megszállni tehát egyelőre nem lehet helyben, ám nem tudni, mit hoz a jövő, az üzleti, a „mindent beépítünk” szemlélet. A sajtónak nyilatkozó tulaj fogadkozik: nem lesz itt szervezett szexturizmus, amit néhányan sugallnak neki, a hely nevéből, szelleméből adódóan.

Horvátországnak mintegy 1200 szigete van, ebből 66 lakatlan. Félő, hogy rövidesen több is elnéptelenedik, az őslakosok máshova költöznek a nehéz életkörülmények miatt. A több mint ezerből mindössze tucatnyit eladásra kínálnak, ami az állam bevételeit gyarapíthatja. Egy részük beépíthető. Van, amelyikért 1,5 millió eurót kérnek. Az egyik Dubrovnik környéki sziget öt eurót kóstál négyzetméterenként, de 70 eurós ,,egységár” is előfordul. Ilyen feltételekkel nyilván csak a dúsgazdagok rúghatnak labdába, az ő presztízsjátékuk ez. Az érdeklődők közt a Forma–1 egykori nagy hatalmú uráról, Bernie Ecclestone-ról és Karolina monacói hercegnőről lehetett hallani.

Ám minek is külön sziget nekik, amikor drága jachtjaikkal a világtengerek bármely pontján kiköthetnek, s annyit időznek ott, amennyit csak kedvük tartja…