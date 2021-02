Méreteivel és emblematikus helyeivel New York mindenkit rabul ejt

Égbenyúló felhőkarcolóival, felfoghatatlan méreteivel és emblematikus helyeivel mindenkit rabul ejt New York. A Broadway, a Times Square, a Szabadság-szobor, akárcsak a számozott utcák és terek, amelyeken sokszínű embertömeg hömpölyög, örök élmény marad, és a visszatérés múlhatatlan vágyát ülteti be a néhány napra érkező látogatókba.

Big Apple – az amerikaiak előszeretettel nevezik így a világ egyik legnagyobb és legjelentősebb, az Egyesült Államok fővárosát, Washingtont is sok mindenben megelőző metropoliszt. A várost 1624-ben holland telepesek alapították, Új-Amszterdam néven, majd 1664-ben, amikor a britek fennhatósága alá került, II. Jakab angol király tiszteletére, aki akkor még „csak” York hercege volt, New (Új) York lett a neve.

Öt nagy városrésze közül Bronx a szárazföldön, Brooklyn, Manhattan, Queens és Staten Island pedig szigeteken helyezkedik el. A Hudson folyó torkolatának jobb oldalán fekszik New Jersey, a New-York-i gazdagok „Rózsadombja”. A városrészeket egyébként az East River, illetve a rajta átívelő, filmekből sokak számára ismerős hidak kötik össze. New York 1785 és 1790 között az államok fővárosa is volt, ma pedig azon túl, hogy a pénzvilágtól a tudományokon át a divatig sok mindennek a központja, elsősorban a felhőkarcolók városa.

A világ egyik legismertebb felhőkarcolója az Empire State Building és nem messze tőle az art deco stílusban épült, fénylő acélkúpban végződő Chrysler Building, de hosszan sorolhatnánk az építészeti attrakciókat a New York Life Insurance Buildingtől a 2001 szeptember 11-i tragédia helyén megépült One World Trade Centerig. New York a művészetek otthona is, a színházi világ, ezen belül a musical központja a Broadway, ahol egymást érik a színházak és a különböző szintű és színvonalú szórakozóhelyek. A város legnagyobb kulturális intézménye a Lincoln Center, amelyben a Metropolitan Opera is működik. A legismertebb szépművészeti múzeum a Metropolitan, amely a régi korok műveit őrzi, míg a Modern Art és a Guggenheim Museum a XX. század művészetét mutatja be a Central Park közelében, ahol évente mintegy 25 millió ember fordul meg.

Lady Liberty lenyűgöző szobra a New York-i öböl Liberty nevű szigetén áll. A szobor a fáklya tetejéig 93 méter, az alak 46 méter magas, a súlya 204 tonna. A bal kezében lévő „könyvbe” a függetlenség napjának dátumát vésték: 1776. július 4.