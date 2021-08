Parma írókat, költőket, zeneszerzőket is rabul ejtő, inspiráló település

Meseszerű Parma téli álma a hideg évszakban a várost rendre ellepő ködtől, tavaszi ébredése hercegi virágpompával jár.

Az észak-olaszországi Parma írókat, költőket, zeneszerzőket is rabul ejtő, inspiráló város. Az elveszett idő nyomában című regényében mályvaszí­nűnek és édesnek nevezte Marcel Proust francia író. Világhírű Stendhal regénye, A pármai kolostor is. Az épületet, amelyet a regény említ, a cisztercita rend a XIII. században építette. Azóta a Parmai Tudományegyetem kommunikációs archívuma. Különleges alkalmakkor a nagyközönség is megcsodálhatja a ritkaságokat.

Parmában jó a közbiztonság, rengeteg a látnivaló. Felújították 900 éves dómját. A közelében álló, Benedetto Antelami építész és szobrász nevéhez fűződő keresztelőkápolnát (Battistero) is megtisztították a sokéves szmogtól, így a veronai márványból emelt építmény ismét eredeti rózsaszínben pompázik.

Napóleon második felesége, Habsburg Mária Lujza Parma hercegasszonya is volt. Emlékét őrzi a Glauco Lombardi múzeum. Kedvenc színe és virága volt az ibolya, így ez lett a város szimbóluma. A hercegnő kérésére szerzetesek kísérletezték ki a Violetta di Parma nevű parfümöt, amelyet először csak ő használt, ma már bárki megveheti. A formulát 1870 körül szerezte meg Ludovico Borsari. A nevét viselő cég a mai napig gyártja a különböző ibolyaillatú kozmetikai cikkeket. Még ibolyacukorka is létezik, s nem is rossz ízű, bár inkább alakja, dobozkája különleges.

Az 1628-ban elkészült Farnese Színházat (Teatro Farnese) a II. világháborúban bombatámadás érte. Később helyreállították. Az egyedülálló építészeti remek elkápráztatja a látogatót hatalmas méreteivel. Akinek sikerül jegyet szereznie egy ott rendezett koncertre, felejthetetlen élményben lesz része. A világhírű karmester, Arturo Toscanini szülőházát is res­taurálták. Az épület a hatalmas liget, a Parco Ducale szomszédságában található. A parkban emelkedő hercegi palota (Palazzo Ducale) lett az Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal székhelye. A köztudatban Parma úgy szerepel, mint a zene, a kultúra városa és az élelmiszeripar központja, angolból vett kifejezéssel Food Valley. Ezzel szemben, ha az ott működő vállalkozásokat, cégeket nézzük, egészen mást mutat a kép: Parma a kávézók, a bárok, a női fodrászok és az ügyvédek városa.