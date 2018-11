Pozsony ősszel is megérdemel egy egész napos városnézést

A szlovák főváros nagyjából ugyanakkora távolságra van tőlünk, mint Budapest vagy Bécs, turistacélpontként mégis sokkal kevésbé divatos amazoknál. Pedig érdemes legalább egy napot szánni a rengeteg magyar vonatkozással bíró koronázóvárosra.

Pozsony a török hódoltságtól kezdődően a magyar királyok koronázóhelye, az ország tulajdonképpeni fővárosa volt. Miksától kezdve V. Ferdinándig a Habsburg-házból származó 11 királyt és nyolc királynét, királynőt koronáztak meg a város gótikus Szent Márton-székesegyházában.

A városba érkezőket már messziről üdvözli a száz méter magas dombon álló, négy saroktornyos, közelmúltban felújított vár hófehér tömbje. A várban található állandó kiállításaival a Szlovák Nemzeti Múzeum, de időszakos tárlatoknak ugyancsak helyet ad. Érdemes tenni egy sétát a vár udvarán, parkjában, bástyáin. Utóbbiakról csodálatos panoráma nyílik a városra. A bejárat előtt Pozsony rengeteg szobrának egyikét, I. Szvatopluk morva fejedelem lovas szobrát láthatjuk. A várból egy könnyed sétával elérjük a történelmi belvárost. A Vár-hegy oldalában áll a Jó Pásztor háza, amely rokokó stílusával vonja magára a figyelmet. A kis, keskeny épületben ma egyedülálló óragyűjteményt láthatunk. A hamisítatlan közép-európai hangulatot árasztó, igazi turistacsalogató pozsonyi belvárosban nincs az a finnyás turista, aki ne találna kedvére való kikapcsolódást. A kultúrára szomjazók a főleg barokk kori műemlék épületekben, a számos érdekes múzeumban, izgalmas galériákban időzhetnek. A nagyvárosi élményeket keresők órákig bolyonghatnak az élettel teli, nyüzsgő, színvonalas vendéglátóhelyekkel zsúfolt sétálóövezetben. A kis, családias éttermek mellett nívós, drága helyeken ugyancsak étkezhetünk. Akik pedig csak italra és szórakozásra vágynak, a bulinegyedként is elhíresülő belvárosában találnak kedvükre valót.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A pozsonyi belvárosban a tulajdonképpeni óváros középkori eredetű utcaszerkezetével a múltba repíti vissza a látogatót. Az óváros északi kapuja a Mihály-torony, az egyetlen fennmaradt középkori városkapu, melynek a vele egykorú házak közé beszorított jellegzetes sziluettje a város egyik jelképe. A XIV. századi eredetű építmény számos építészeti átalakításon esett át. A torony felső szintjéről csodálatos kilátás vár minket. A toronytól északra fekszik a Grassalkovich-palota, a köztársasági elnöki hivatal. Találunk itt nyüzsgő bevásárló- és szórakozónegyedet is, melynek fő tengelye az Obchodná ulica. Mindenképpen tekintsük meg a Szent Márton-dómot, az Óvárosházát és a prímási palotát. A Fő téren álló Óvárosháza épülete öt évszázad három építészeti stílusát vonultatja fel, tornyából parádés panoráma nyílik a városra. A prímások rezidenciája az egyedülálló pozsonyi falikárpitok otthona, egyben a város legszebb klasszicista palotája. A Fő tér a város társasági életének központja, több forgalmas sétálóutca is itt fut össze. A hangulatos sétateret barokk, klasszicista és szecessziós házak övezik, jó időben teraszos vendéglátóhelyek sorjáznak az épületek aljában. A tér közepén áll a Roland-kút, amely a város népszerű találkahelye. Az óvárosban sétálva számtalan érdekes, egyre népszerűbb vicces szoborral is találkozhatunk.