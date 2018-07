Romantika a Rajna mentén

A Közép-Rajna-vidék rendkívül gazdag látnivalói számos művészt, festőt, zeneszerzőt lenyűgöztek, művek sokasága született a romantikus helyszín hatására. Érdemes megismerkednünk Németországnak ezzel a különleges tájával.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A Bringentől Kölnig húzódó Közép-Rajna-vidék nem véletlenül népszerű a művészek, s természetesen a világ szépségeiért rajongó turisták körében, sőt, a látnivalók e gazdag együttesét megőrzendő, 2002-ben az UNESCO is felvette a Világörökség részét képező listára. Ezen a tájon alkotott a világhírű holland festő, Rembrandt, valamint Ludwig van Beethoven, Gutenberg és természetesen Heinrich Heine, és még sokan mások. Loreley legendája megihlette például a francia költőt, Apollinaire-t is. Richard Wagner is a Rajna-vidék és a folyót övező történetekből merített a híres Nibe­lung-legenda megalkotásakor is, első operájának, a Nibelung gyűrűjének központi témája Siegfried szerelmi története.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

De mi is teszi ennyire varázslatos, mesébe illő vidékké a Rajna e szakaszát, mitől lett állandó jelzője az, hogy „romantikus”?. Az 1230 kilométer hosszan kanyargó Rajna folyó Koblenztől – ahol a Majnával találkozik – , 80–100 kilométeres szakaszán több mint negyven középkori várkastély található, szinte minden part menti vadregényes dombon, hegyen, sziklán magasodik egy, bármerre nézünk, gyönyörű kilátást nyújtanak a folyó mindkét oldaláról. A német statisztikusok szerint két kilométerenként láthatunk itt középkori lovagvárat. De azért kell némi történelmi alapozás ahhoz, hogy megértsük, miért is alakult ki a rajnai középkori várak legendás világa. A folyó, mint elválasztó és összekötő vonal fontos szerepet játszott már az ókorban is. Jó 2000 évvel ezelőtt a folyó képezte a római birodalom természetes határát, öt táborhely működött és nyolc légió állomásozott a Rajna mentén. Később, a középkorban a franciák folyamatosan igyekeztek eljutni a Rajnáig, meghódítani a jó minőségű földterületet, majd XIV. Lajos és Napóleon a francia–porosz háborúban tekintette határvonalnak a folyót. Még később, a XX. században a két világháború között a francia oldalon épült ki a Maginot-vonal erődrendszere. A háborúk közül talán a II. világháború okozta a legszörnyűbb pusztítást, hiszen ezt a területet, a Ruhr-vidék részeként katasztrofális támadások érték, nagyon sok érték megsemmisült.

A legendák azonban tovább élnek, bár az nyilvánvaló, hogy a középkorban a Rajna-völgy várurait inkább a hely straté­giai jelentősége érdekelte, mintsem a különleges természeti szépségek és jelenségek. Ma a Rajna völgyének elpusztult várai leginkább a múlandó emberi élet szimbólumai. A várak, kastélyok csak alapjaikban és nyomokban tartalmazzák az eredeti épületeket, falaik nagy részét lerombolták az évszázadok során. A XIX. században viszont újjáépítették a mesevárakat, amelyek egy részét ma millio­mos magántulajdonosaik élvezik, másrészt még romosak és ezért nem látogathatók, néhányban pedig például szállodát alakítottak ki. Ahová mindenképpen érdemes elmenni, az Marksburg, ez ugyanis az egyetlen épen maradt középkori lovagvár a Rajna fölött. Az eredeti fellegvár, egykori erőd, Braubach városa felett áll. Nem főúri rezidencia volt, hanem elsősorban a védekezésben töltött be fontos szerepet. 700 éves történelme során folyamatosan változott és bővült, így lett belőle hatalmas épületkomplexum, fegyvergyűjteménye az ország legnagyobbika. A Lahneck nevű kastélyt azoknak ajánljuk, akik a lovagi élet iránt érdeklődnek, a sok korabeli érdekességen kívül különleges eredeti lovagtermet is láthatnak.