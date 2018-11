Tata nem adja könnyen magát, kell pár óra hozzá, hogy megnyíljon

A vizek városaként is számontartott Tata nem mutatja meg elsőre rejtett szépségeit. Bizony gyalogolnunk kell, időt szánnunk rá, hogy legfőbb nevezetességeit meg­ismerjük.

Az Öreg-tó és környéke talán a város legismertebb pontja, nem is tudhatjuk le néhány óra alatt, hiszen a tóparton ott áll a vár, mellette az Esterházy-kastély, amelyet éppen felújítanak most. A kastély tervezését még az 1800-as évek előtt rendelte meg Fellner Jakabtól Esterházy Miklós gróf. A főépület arányosan impozáns tömbjét kéttornyú déli homlokzata uralja. Az Esterházy sétányra néző oldala kétoldalt kapukkal csatlakozik a szabálytalan udvart körülvevő udvarrészekhez. Nyugat felől a kiskastély határolja, és a hozzá kapcsolódó melléképületek. A kocsiszín kis épülete is magán viseli Fellner építészeti jegyeinek legjellegzetesebb vonásait. A kastély különlegessége, hogy a Napóleon előli visszavonuláskor itt lakott I. Ferenc magyar király és Mária Ludovika királyné. Az uralkodó itt írta alá a napóleoni háborúkat lezáró bécsi vagy schönbrunni békét, az északi toronyszobában.

Barangoljunk tovább, nézzük meg közelebbről is a várat, amely hat évszázad építészeti jegyeit és történelmi viszontagságait viseli magán. Luxemburgi Zsigmond király építette 1397–1409 között. A Zsigmond által emelt négyzetes alaprajzú, négy saroktornyos, belső udvaros várnak csak a délkeleti szárnya áll, hozzá csatlakoznak a többi rész feltárt alapfalai. 1954 óta a Kuny Domokos Múzeumnak ad otthont, amelyben jelenleg kilenc állandó és egy – az év folyamán rendszeresen cserélődő – időszaki kiállítás tekinthető meg. A Római kőtár és a Római kiállítás a Komárom-Esztergom megye területéről előkerült ókori régészeti leleteket mutatja be, köztük a legérdekesebb darabot, a katonai díszálarcot.

Ha megnéztük a várat, sétáljunk még a tónál, amelyet ősszel látványosan, lehalászással egybekötve ürítenek le, tavasszal pedig feltöltik. A tó medrében Keresztelő Szent János szobra áll a hattyúetető sziklán. A vár körül több vízimalmot is találunk. A tó középső zsilipjénél épült Tata híres műemlék malma, a Cifra-malom, amely egyedüli malomként vészelte át a török háborúkat. Működött is, egészen a hatvanas évek végéig. Közben többször átépítették, ma barokk stílusú, de üresen áll. Innen jó nagy séta az óváros, a valódi városközpont a mostanra szépen felújított Kossuth térrel. Az utak, járdák burkolatát cserélték, esztétikus, a történelmi hangulathoz illő és biztonságot nyújtó közvilágítást és díszvilágítást alakítottak ki. A zöldfelületben komoly fejlesztés történt, de ahol lehetett, megőrizték a tér korábbi növényzetét.

