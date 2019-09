Tippek, hogy ne késd le a nyaralásod

Ha már alig várjuk a jól megérdemelt nyári pihenésünket, kiválasztottuk a helyszínt, megvettük a repjegyet, elintéztük a biztosítást és becsomagoltunk mindent, még mindig könnyen rémálommá válhat nyaralásunk, ha lekéssük a repülőgépünket.

Általában, ha utazni készülünk, már jó előre mindent becsomagolunk bőröndünkbe és előkészítünk mindent fontos dolgot. A kijutás megszervezésére viszont nem szánunk elég időt, nem gondoljuk át, nem nézünk utána a lehetőségeknek. Ha hosszabb nyaralást tervezünk, akkor is van költséghatékony megoldás. Íme, néhány tipp, hogy ne késsük le a gépünket.

Tömegközlekedés vagy taxi

A budapesti reptérre tömegközlekedéssel is lehetséges a kijutás. Külön díjazással a Deák térről induló járat egészen a légikikötőig megy. Fontos, hogy a menetrendet előre áttanulmányozzuk, hogy elérjük a buszt, figyelembe véve, hogy az otthonunktól is oda kell érnünk a megállóba.

Rendelhetünk taxit is a számunkra szimpatikus taxi társaságtól. Érdemes előre megrendelni az autót, és annak érkezési idejére már a kapuban állni, hisz amíg ránk várakozik az autó, addig is ketyeg a taxióra felesleges költségeket róva ránk.

Saját autóval a repülőtérre

Választhatjuk saját autónkat is a kijutáshoz. Ebben az esetben megkérhetünk valakit, hogy hozza vissza járgányunkat, de akár ott is hagyhatjuk négykerekű barátunkat, így már a hazaút is megoldott lesz. Több parkolási lehetőség közül választhatunk a ferihegyi reptéren. Megállhatunk autónkkal közvetlen a terminál mellett, de akár választhatunk reptéri parkolást olcsón is. Lehetőség van az interneten keresztül, akár hosszú távú foglalásra is, így kedvezményes áron történik a fizetés.

Célszerű az online foglalás lehetőségével élni. Ezt megtehetjük akár 12 hónappal az indulás előtt is. A lefoglalt helyünket a megadott időpont előtt már 4 órával korábban elfoglalhatjuk, így tudjuk biztosítani a pontos érkezést a repülőtérre. Ha a ferihegyi parkolást választjuk, nem kell idegeskednünk, hogy készen legyünk, mire a taxi megérkezik, vagy mire indulnunk kell, hogy tömegközlekedéssel rendben kiérjünk. Kényelmesen tudunk a repülőhöz menni és az őrzött parkolási lehetőségnek köszönhetően biztonságban tudhatjuk autónkat.

Amikor utunkat tervezzük, ne felejtsük el a kijutási lehetőségeket is számba venni, mert igen szükséges apróság a stresszmentes nyaraláshoz.