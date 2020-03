Washington: egy metropolisz rengeteg látnivalóval

Az Amerikai Egyesült Államok fővárosa évről évre egyre felkapottabb úti célnak számít már az európai turisták körében is. Washington D. C. többek közt olyan egyedülálló látnivalókkal kecsegtet, mint a Capitolium, a Lincoln-emlékmű vagy a Fehér Ház, nem is beszélve a temérdek ingyenes múzeumról és gasztronómiai különlegességekről.

Washington nevét az ország első elnökéről, George Washingtonról kapta. Columbia Kerület (District of Columbia) és Washington város területe egybeesik és egyetlen önkormányzat igazgatja őket. Washington tervezett város. A terv jórészt Pierre Charles L’Enfant francia születésű építész, mérnök és várostervező munkája, aki első ízben katonai mérnökként érkezett a gyarmatokra, Lafayette tábornok kíséretében. 1791-ben Washington elnök bízta meg, hogy készítse el az új főváros terveit. 1792 márciusában Washington szakított a franciával, aki a tervezés részleteibe is beleszólt, ami konfliktusokhoz vezetett Washington három megbízottjával, akik az építkezés felügyeletéért voltak felelősek. Ezután Andrew Ellicottot bízták meg a tervezés befejezésével, aki együtt dolgozott L’Enfant-nal a felmérési munkákban. Bár Ellicott javításokat végzett az eredeti terveken, beleértve bizonyos helyeken az utcák elrendezését is, L’Enfant-t tekintik a város megtervezőjének. A megtervezett Washington Cityt északon a mai Florida Avenue, nyugaton a Rock Creek, keleten az Anacostia folyó határolja. Washington építészeti képe nagyon változatos, többek között képviselteti magát a neoklasszikus, a georgiánus, a gótikus és a modern stílus. A főváros napjainkban dinamikusan fejlődik, számos történelmi épülettel rendelkezik, és a városvezetők gondosan ügyelnek arra, hogy a helyiek mellett a külföldiek is jól érezzék magukat a metropoliszban. Washington számos nemzeti emlékhellyel büszkélkedhet, és az egyik legnépszerűbb turistacélpont az Egyesült Államokban. A város közepén található a National Mall nevű nagy, nyílt terület, ahol számos amerikai vezetőnek állítottak emlékművet, és ez köti össze a Fehér Házat és a Capitolium épületét. Közepén található a Washington-emlékmű. Itt látható még a Thomas Jefferson-emlékmű, a Lincoln-emlékmű, a Franklin Delano Roosevelt-emlékmű, a Nemzeti második világháborús emlékmű, a koreai háborús veteránok emlékműve, a vietnami veteránok emlékműve, a Columbia kerület háborús emlékműve és az Albert Ein­stein-emlékmű. A kihagyhatatlan látnivalók közé tartozik a Fehér Ház, ami az ország mindenkori elnökének hivatalos lakóhelye és munkahelye. Szintén érdemes ellátogatni a Nemzetközi Kémmúzeumba, ahol megismerhetjük a kémkedés történelmét és modern szerepét. A település számos ingyenes programmal kecsegtet, ezek közül az egyik legnépszerűbb a Smithsonian Nemzeti Állatkert, ahol egzotikus élőlényekkel találkozhatunk, de olyan múzeumokba is belépőjegy nélkül mehetünk be, mint a Nemzeti Légi és Űrmúzeum, a Nemzeti Természettudományi Múzeum vagy akár a Nemzeti Művészeti Galéria.