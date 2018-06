A nyeretlen lengyelek meglékelték a japán hajót

A csapatok lendülete a kezdést követően csupán húsz percig tartott ki, utána leginkább a két tizenhatos között zajlott a gyenge iramú játék, sok eladott labdával és apró szabálytalansággal. A labda ritkán került a kapuk közelébe, az első félidőben a japánoknak több, a lengyeleknek nagyobb lehetőségük adódott. A játékrész egyetlen igazán vb-re emlékeztető pillanataként a 34. percben Grosicki fejesét bravúros vetődéssel hárította Kavasima. A labda részben túljutott ugyan a gólvonalon, de a lengyelek hiába reklamáltak, a játékvezető nem ítélt gólt.

A második félidő a lengyelek részéről egy helyzettel indult, majd góllal folytatódott. Az ázsiai együttes csak meddő mezőnyfölényhez jutott, mert akcióit lassan és kiismerhetően szőtte, így támadásait nem tudta befejezni a fegyelmezetten védekező és veszélyesen kontrázó lengyelekkel szemben.

II. félidő:

59. perc: Kurzawa ívelte szabadrúgásból a labdát a japán öt és felesre, Bednarek érkezett a túloldalon, és kapásból a kapu bal oldalába lőtt (1-0).

Miután a csoport másik mérkőzésén Kolumbia megszerezte a vezetést Szenegál ellen, a volgográdi közönség a hajrában kifütyülte a csapatokat, mert a pályán látványosan nem történt semmi. A japán védők unottan passzolgattak a saját térfelükön, a lengyelek viszont nem akarták átlépni a félpályát. Utóbbiak – két vereség után – megelégedtek az egygólos győzelemmel, a japánok pedig így is továbbjutottak.

Valahogy így nézett ki:

