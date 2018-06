Izland feltüzelt állapotban várja a kezdést

Az újonc izlandi válogatott azzal a céllal érkezett az oroszországi labdarúgó-világbajnokságra, hogy továbbjusson a csoportjából.

Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány a négy éve, Brazíliában vb-döntős argentinok elleni szombati mérkőzést megelőző pénteki, moszkvai sajtótájékoztatón kijelentette:

csapata készen áll, minden futballistája játszani akar.

A kérdések többsége arra vonatkozott, hogy a két évvel ezelőtti Eb-szereplésből – a negyeddöntőig tartó menetelésből – mennyit tanultak, illetve, hogy a mostani csapat erősebb-e az akkorinál.

„Sok tapasztalatot szereztünk az Eb-n, és azóta is keményen dolgozunk, hogy még jobbak legyünk. Az Európa-bajnokságon jól szerepeltünk, a világbajnoki selejtezőcsoportunkat megnyertük” – szögezte le a szakvezető.

Arra az ugyancsak többször elhangzott felvetésre, hogy mivel készül Lionel Messi semlegesítésére, úgy reagált, nincs varázsszere. Ugyanakkor megjegyezte, az argentin válogatott nemcsak Messiből áll, tele van olyan nagyszerű játékosokkal, akik topbajnokságokban szerepelnek kiemelkedően. Mint mondta,

csapatként lehet eredményt elérni, már eddig is megmutatták, hogy ha egymásért küzdenek, a célok elérhetők.

Aron Gunnarsson csapatkapitány is arról beszélt, hogy az Eb-részvétel után már rendelkeznek a megfelelő tapasztalattal, kiegyensúlyozottan várják az első összecsapást.

„Nem vagyunk idegesek, nincs vesztenivalónk, pozitívan állunk a holnapi mérkőzéshez”

– mondta a Cardiff City középpályása, majd hozzátette: mindig van lehetőség a fejlődésre, ezért dolgoztak az elmúlt két évben, és most tapasztaltabbak, mint az Európa-bajnokság idején voltak.

Akárcsak a mérkőzés iránt, melyre az elsők között kelt el az összes jegy, a sajtótájékoztatón is élénk volt az érdeklődés. A terem annak ellenére teljesen megtelt – több mint százan voltak jelen, többen a földön foglaltak helyet -, hogy nem a világsztárokkal teletűzdelt dél-amerikai válogatottról lehetett információt begyűjteni. Igaz, az izlandiak előrelépését, teljesítményét nemzetközi szinten is elismerik, egy kolumbiai újságíró például a kérdése előtt elárulta, hogy még náluk is sokan szurkolnak nekik.

A sajtótájékoztatót megelőzően került sor az izlandiak edzésére napos időben, 17 fokban. A gyakorlás sajtónyilvános első negyedóráját – gyakorlatilag a bemelegítést – is már több tucatnyi újságíró figyelte a 45 ezer férőhelyes Szpartak Stadionban, amelyben az izlandi-argentin találkozót követően további három csoportmérkőzést, illetve egy nyolcaddöntőt rendeznek.

A nagyon erős D csoportban még Horvátország és Nigéria szerepelt.

Borítókép: mester és tanítvány az első meccsre készülve

AFP PHOTO / Jonathan Nackstrand