Franciaország harmadszor vb-döntős, Belgiumnak maradt a bronzmeccs

A francia válogatott 1-0-ra legyőzte Belgium csapatát az oroszországi labdarúgó-világbajnokság keddi, szentpétervári elődöntőjében.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A győztes gólt egy szögletet követően Samuel Umtiti szerezte fejjel az 51. percben. A 14 találatával a vb eddigi legeredményesebb csapata ezúttal nem talált kapuba, hiába voltak meg a lehetőségei erre.

A meccs előtt megölelte egymást Didier Deschamps és Thierry Henry, akik játékosként tagjai voltak az 1998-ban világ- és 2000-ben Európa-bajnok francia válogatottnak, ezúttal viszont ellenfelekként köszöntötték egymást, mivel előbbi hazája nemzeti együttesének szövetségi kapitánya, míg utóbbi a belgák egyik segítője.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A franciák kezdték valamelyest aktívabban a mérkőzést, ugyanakkor alig néhány perc elteltével a belgák fokozatosan átvették az irányítást. Az első negyedóra végén aztán ez már helyzetekben és ígéretes lövésekben is megnyilvánult elsősorban az egész vb-n kiváló formában futballozó Hazard révén. A Chelsea klasszisa nemcsak cselezésben és az egy az egy elleni párharcokban bizonyult jónak, hanem előbb félfordulatból csupán centikkel tévesztette el a bal alsó sarkot, majd második próbálkozása még veszélyesebb volt, de a Varene fején megcsúszó labda éppen a keresztléc felett hagyta el a játékteret. Ebben a periódusban nagyon érett a belga gól, ám egy szögletet követően Lloris hatalmas bravúrral hárította Alderweireld lövését, így a franciák végül megúszták az első nagyobb belga rohamot. A kékmezesek szórványos ellentámadásai is veszélyesek voltak, de vagy Griezmann rontotta el a lövéseket, vagy a kulcspasszokba bele tudtak lépni a belga védők. A játékrész utolsó 15 perce viszont inkább a franciákról szólt. Giroud például nagy helyzetben nagyon rosszul találta el a labdát, de Pavard kiugratása után már Courtois-nak is bravúrt kellett bemutatnia lábbal, hogy gól nélküli döntetlennel vonuljanak öltözőbe a csapatok.

A folytatásban ismét dinamikusabban futballozott a belga csapat, azonban Lukaku fejese célt tévesztett. A válasz viszont nem késett sokáig, ugyanis egy szögletet követően az amúgy is kiválóan játszó Umtiti fejelt a kapuba. A bekapott gól nagyon megzavarta a piros mezes együttest, percekig csak kereste a labdát, a franciák pedig megnyugtatóvá is tehették volna előnyüket. Tíz perc után egy újabb támadó, Mertens beállításakor megnyugodtak a Vörös ördögök és nagy erőkkel kezdtek rohamozni az egyenlítésért, De Bruyne viszont nagy helyzetben nem találta el jól a labdát, Fellaini fejese pedig fél méterrel elkerülte a bal sarkot. Az egyre nyíltabban futballozó belga csapat játékával felkínálta a gyors ellentámadások lehetőségét a franciáknak, akik éltek is vele, bár Courtois-nak védenie nem kellett. Az utolsó tíz perc előtti periódust vihar előtti csend jellemezte, aztán Hazard egymaga próbált szólóival zavart kelteni a francia védelemben, előbb felrúgták, de nem kapott szabadrúgást, másodjára viszont már tesztelte Llorist. A belgák mintha kissé elfáradtak volna az utolsó percekre, nem tudták átjátszani a francia védelmet és Hazardon kívül hiányzott az eddigi játékukra oly jellemző kreativitás. Hiába volt hat perc hosszabbítás, akkor már csak a franciák veszélyeztettek, Courtois-nak kellett kétszer is nagyot védenie, hogy ne legyen nagyobb a különbség.

II. félidő:

51. perc: Griezmann jobb oldali szögletét követően a rövid oldalon berobbanó Umtiti 5 méterről – Fellaini szorításában – a kapu bal oldalába fejelte a labdát (1-0).

Franciaország története során harmadszor játszhat finálét: ezt megelőzően 1998-ban hazai pályán győzött, 2006-ban pedig 11-esekkel veszített. A belgák még így is felülmúlhatják eddigi legjobb eredményüket, az 1986-os negyedik helyüket, amennyiben győznek a szombati bronzmérkőzésen.

A vasárnapi, moszkvai döntőben a franciák ellenfele Anglia vagy Horvátország lesz.

Borítóképünkön a francia Samuel Umtiti (k) gólt fejel az oroszországi labdarúgó-világbajnokság elődöntőjében játszott Franciaország-Belgium mérkőzésen Szentpéterváron 2018. július 10-én.

Fotó: MTI / AP / Natacha Pisarenko