Lineker módosította híres mondását

A futball egyszerű játék, huszonketten kergetnek egy labdát 90 percig, majd a végén a németek nyernek – hangoztatta néhány nappal ezelőtt Gary Lineker, az egykori angol sztárcsatár.

A jelenleg a BBC berkeiben szakkommentátorként dolgozó futballcsillag azonban most módosítani kényszerült híres mondásán, ugyanis a német válogatott 2:0-ás vereséget szenvedett a dél-koreai nemzeti tizenegytől, így csomagolhatnak és indulhatnak a reptérre.

Lineker nem volt rest, meghirdette módosított mondását:

Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans no longer always win. Previous version is confined to history.

