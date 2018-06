Ronaldo triplázott, de ez csak a döntetlenhez volt elég

A spanyol és az Európa-bajnok portugál válogatott 3-3-s döntetlent játszott pénteken Szocsiban a B csoport első fordulójában az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon. összeállításunkat frissítjük.

Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök és Gianni Infantino, a nemzetközi szövetség (FIFA) elnöke a helyszínen tekintette meg a mérkőzést, amelyen Cristiano Ronaldo mesterhármast szerzett. Az ötszörös aranylabdás portugál támadó ezzel Puskás Ferencet utolérve Európa-rekorder lett 84 válogatottbeli góljával.

Nagy várakozás előzte meg a B csoport rangadóját, annál is inkább, mert két nappal az összecsapás előtt a Real Madridnál kinevezett Julen Lopeteguit menesztette a spanyol szövetség, s helyére Fernando Hierrót nevezte ki a nemzeti együttes élére.

Az Európa-bajnok portugálok számára kezdődött remekül a találkozó, Cristiano Ronaldo korai büntetőjével előnybe kerültek. Az ötszörös aranylabdás támadó nyolcadik egymást követő nagy válogatott tornáján talált be, egyben negyedik világbajnokságán szerzett gólt. Utóbbi ezt megelőzően csak Uwe Seelernek, Pelének és Miroslav Klosénak sikerült. A gól nem fogta meg a spanyolokat, akik Costa látványos találatával egyenlítettek – ez volt az első eset a világbajnokságon, hogy a játékvezető egyeztetett videós segítőivel. Nem sokkal később Isco a 16-os sarkától nagy lövéssel a felső lécet találta el, ahonnan a labda a gólvonalra, majd onnan kifelé pattant. Ezt követően is a spanyolok veszélyeztettek, több helyzetet is kidolgoztak, mégis a portugálok mehettek előnnyel a szünetre De Gea hibája nyomán.

A fordulást követően is folytatódott a spanyol mezőnyfölény, ez előbb Costa második találatával érett egyenlítéssé, majd az első gól előtt hibázó Nacho látványos távoli lövésével a vezetést is átvette Hierro együttese. Ez érezhetően megfogta a kontinensbajnok portugálokat, többnyire az ő térfelükön járatták a labdát a spanyolok. Az utolsó percek kissé enyhébb iramban csordogáltak, a hajrában Ronaldo pazar szabadrúgásával pontot mentett a portugál csapat. A ráadás perceiben kapuja elé szegezte riválisát a luzitán válogatott, ám az eredmény nem változott, így mindkét csapat egy ponttal gazdagodott a rendkívül színvonalas és látványos összecsapáson.

Eredmény

B csoport, 1. forduló: Portugália – Spanyolország 3-3 (1-2)

Szocsi, Fist Stadion, 43 866 ezer néző, játékvezető: Gianluca Rocchi (olasz)

Gólszerzők: Ronaldo (4., 44., 88., az elsőt 11-esből), illetve Costa (24., 55.), Nacho (58.)

Sárga lap: Fernandes (28.), illetve Busquets (17.)

A két csapat

Portugália:

Rui Patrício – Cédric, Pepe, José Fonte, Raphael Guerreiro – William, Joao Moutinho – Bernardo Silva (Ricardo Quaresma, 69.), Goncalo Guedes (André Silva, 80.), Bruno Fernandes (Joao Mário, 68.) – Cristiano Ronaldo

Spanyolország:

David de Gea – Nacho, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba – Sergio Busquets, Koke – David Silva (Lucas Vázquez, 86.), Isco, Andrés Iniesta (Thiago, 70.) – Diego Costa (Iago Aspas, 77.)

A gólok

I. félidő:

4. perc: Cristiano Ronaldót madridi klubtársa, Nacho buktatta a 16-oson belül, s a portugál támadó magabiztosan értékesítette a büntetőt: félmagasan a kapu bal oldalába lőtt (1-0).

24. perc: Diego Costa ellökte Pepét, majd több csellel a teljes portugál védelmet megszédítette, végül 14 méterről laposan a kapu jobb alsó sarkába lőtt (1-1).

44. perc: Ronaldo lőhetett szabadon 18 méterről, az erős lövés pont David de Gea lábához érkezett, ám a kapus lehajolva rosszul nyúlt a labdához, amely így a kapuba jutott (2-1).

II. félidő:

55. perc: Szabadrúgást követően az alapvonal közelében Sergio Busquets fejelte középre a labdát, a berobbanó Costa pedig három méterről a kapuba továbbította azt (2-2).

58. perc: A portugál védelem röviden szabadított fel, Nacho pedig 19 méterről nagy erővel a jobboldali kapufára zúdította a játékszert, amely onnan a bal kapufa belső részét érintve a hálóba pattant (2-3).

88. perc: Cristiano Ronaldo végzett el szabadrúgást 24 méterre a spanyol kaputól, s a sorfal felett a bal felső sarokba csavart (3-3).

Borítóképünkön a portugál Cristiano Ronaldo (b2) szabadrúgásból lövi be harmadik gólját az oroszországi labdarúgó-világbajnokság B csoportjának első fordulójában játszott Portugália – Spanyolország mérkőzésen a Fist Olimpiai Stadionban, Szocsiban 2018. június 15-én.

