Uruguay vért izzadva verte a Szalah nélkül küzdő Egyiptomot

Az uruguayi válogatott a hajrában szerzett góllal 1-0-ra legyőzte az egyiptomi csapatot pénteken Jekatyerinburgban, az oroszországi labdarúgó-világbajnokság A csoportjának 1. fordulójában.

Erősen foghíjas lelátók előtt kezdődött a mérkőzés a különleges kialakítású, két oldalán nyitott jekatyarinburgi Központi Stadionban. Az egyiptomiak legnagyobb sztárja, a májusi Bajnokok Ligája-döntőben vállsérülést szenvedett Mohamed Szalah csak a kispadon kapott helyet.

Az első félidő első fele többnyire mezőnyjátékot hozott, némi uruguayi labdabirtoklási fölénnyel. Ezután fokozatosan átvette az irányítást a dél-amerikai csapat, de a szervezetten védekező egyiptomiak mellett helyzetekig nem igazán jutott el. A legnagyobb lehetőség – egy szöglet után – Suárez előtt adódott, de ő közvetlen közelről az oldalhálóba lőtt. Elvétve az afrikai csapat is eljutott az ellenfél kapujáig, de valódi veszélyt nem jelentett.

A második játékrész egy nagy Suárez-helyzettel indult, El-Senavj azonban lábbal hárított. A folytatásban állandósult az uruguayiak labdabirtoklási fölénye, az ellenfél leginkább kontrákkal próbálkozott, de a pontatlan passzok miatt igazi gólszerzési lehetőség egyik oldalon sem volt. A hajrához közeledve Suárez ismét betalálhatott volna, ziccerben lépett ki, de az egyiptomi hálóőr leszedte a lábáról a labdát, mint ahogy pár perccel később Cavani remek lövését is hárította. Utóbbi szabadrúgásból kapufát is lőtt, majd Giménez fejesével szemben már El-Senavj is tehetetlennek bizonyult, így végül góllá érett a dél-amerikaiak fölénye.

Borítókép: Giménez a rendes játékidő lejárta előtt bólintott az egyiptomi kapuba

AFP PHOTO / Jorge Guerrero