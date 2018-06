Videóbíró és okosóra hozta a három pontot a franciáknak

Nagy lendülettel kezdett a francia válogatott, pár perc alatt többször eljutott ellenfele kapujáig, akadt védeni valója Ryannek. Negyedóra után némileg kijött a szorításból az ausztrál csapat, de veszélyt csak akkor tudott kialakítani, amikor egy szabadrúgás után Tolisso lábáról a saját kapuja bal alsó sarka felé tartott a labda. Lloris azonban gyorsan reagált, nagyot vetődve mentett. A folytatásban is a franciák próbáltak irányítani, az ausztrálok viszont ekkor már jobban szűrték a támadásaikat, melyek így többnyire a 16-os környékén értek véget.

Griezmann a jobb szélen kezdett, Dembélé a balon, és Mbappé – aki 19 és fél évével a vb-k történetének legfiatalabb francia résztvevője – volt a középcsatár, de a felállás menet közben többször változott, a francia támadók sűrűn váltogatták pozíciójukat. Igaz, ezzel sem tudták nagyon megzavarni az ausztrálokat. Valójában ők maguk sem tudták, hogy mit akarnak.

Az első félidőben kiegyenlített volt a labdabirtoklás, de többet lőttek kapura a franciák.

Az ausztrálok ugyanakkor szervezetten és keményen játszottak a második félidőben is, így nagy erőbedobásra késztették ellenfelüket.

Az 58. percben aztán egy jó ütemű kiugratásnál Griezmann csapott le a labdára, de a 16-oson belül elesett. A játék továbbment, majd miután a labda kigurult az oldalvonalon, Andrés Cunha játékvezető kézfeltartással jelezte, hogy videóbírós visszajátszás következik. Miután megnézte a pálya szélén lévő monitoron az esetet, tizenegyest ítélt, a vétkes Rishdonnak pedig sárga lapot mutatott fel. A büntetőt Griezmann a kapu bal oldalába vágta (1-0).

Íme, a vitatott eset:

GRIEZMANN SCORES THE FIRST “VAR” GOAL IN THE WORLD CUP. pic.twitter.com/T1rDeHuZ5M

— FOOTOLOGY (@footology11) June 16, 2018