Mindenféle csillagok, aszteroidák repkednek, hullanak körülöttünk, az ember nem győzi kapkodni a fejét és nem árt ha legalább egy kézi távcsövet a kezünk ügyében tartunk a gyors reagálás érdekében. Van, amihez hasonlót több ezer éve nem látott az emberiség és olyan is amelyiket hamarosan nézegethetünk majd, amint kékes fényt bocsát ki magából, innen nézve viszonylag közel a vörös bolygóhoz. Ami a Mars természetesen, egyenesen a hadistenről elnevezve, aki meg ugye, amint ezt napjainkban is láthatjuk, különösen közel áll a Föld lakóinak egy részéhez. Magam megvolnék nélküle, beérném a látványt innen lentről, de a hír most az, hogy egy olyan nukleáris hajtóművet tesztelnek mindannyiunk épülésére, amely segítségével négy év múlva akár négy hónap alatt odaérhetünk. Ingatlanosok figyelem, kezdődik minden előlről.