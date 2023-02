Nagyszerű összejövetel volt az I. Magyar Krimifesztivál a hétvégén, brillíroztak az előadók. Egy apró dolog akadt talán, ami zavaró lehetett. Jelesül az, hogy úgy tűnt, azonnal kinőtte a helyszínt a rendezvény, legalábbis szombaton délután biztosan. Nem maradt üres szék, ám ez talán – ha jön a fesztivál – orvosolható lesz a jövőben. Apropó, jövő! Remélhetőleg lesz mindennek folytatása. Mint ahogyan a tavasznak is lassan, mert a hóvirágos, napsütéses, 16 Celsius-fokos mézesmadzag után egy kicsit frusztráló most a 2 fok és a fel-feltámadó szél. Múlt szerdán volt a legszebb idő, bevallom, még robogóra is ültem, megmozgattam a Darazsat. Tudom, mindennek megvan az ideje, és még tél van, hetekre van még a jóság. Addig legalább lehet tervezni, osztani-szorozni. Mit kellene megszépíteni, amott metszeni, permetezni a dombon. Hátul még nem rakom el a hólapátot. Nem vágyom már rá, de még nincs útban.