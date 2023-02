Kedves Kati!

Egyetlen kisunokám régóta könyörög egy kistestvérért, erre karácsonyra kapott egy kiskutyát. Fiamék nem is terveznek babát, a kutyájukat szeretik családtagként. Tudom, nem lehet a gyerekek dolgába belebeszélni, de csendben maradjak akkor, amikor annyira szeretnék már többunokás nagymama lenni?

Kedves egyunokás nagymama: „az unokák szeretettel emlékeztetnek arra, hogy valójában miért vagyunk itt”, de vannak élethelyzetek, amelyek csak felnőtté vált gyermekeinkre tartoznak. Bármilyen nehéz is, nem szólhatunk bele a párválasztásba, és a gyermekvállalás sem lehet megigényelhető ajándék. A legjobb, amit tehetünk, döntéseik megértő elfogadása. Néhány éve azt tapasztaljuk, hogy a párválasztás és ezzel együtt a gyermekvállalás is egyre későbbre tolódik, a fiatalok halogatják a döntéseiket. Ennek élettani oka is van: a serdülők és a huszonévesek választásaiban még elsősorban az érzelmi agy dominál, könnyebben döntenek leválásról, a „mamahotel” elhagyásáról és más fontos kérdésekről. A későbbi életszakaszokban a racionális gondolkodásért felelős agyi terület aktivizálódik, az érzelmeiket érintő, változással járó válaszok nehezebben születnek meg. Az sem elhanyagolható, hogy az emberek, így a fiatalok döntéseiben nagy szerepük van az egyéni életutaknak, tapasztalatoknak, traumáknak is. A gyermektelen párok gyakran szánakozva figyelik családos kortársaik gyűrött arcát, kialvatlanságról árulkodó tekintetét, értetlenkedve fogadják rugalmatlanságukat a közös szabadidős programok szervezésében, míg mások sóvárognak egy kisbaba után. Szülőként, nagyszülőként tapintattal támogassuk szeretteinket, figyeljünk szükségleteikre és legyünk hálásak azokért, akik vannak nekünk: gyermekeinkért, már megszületett, cseperedő unokáinkért.