Nyusziformák mindenhol, mindenből – ezért is szeretem a húsvétot, de rögtön utána elavulnak a kedves díszek. S mi marad a hétköznapokra a megváltásból, amire ilyenkor gondolunk? Pedig a feltámadás ünnepe idén számos módon az újrakezdést üzente nekem. Hóesésben rügyező, virágzó almafákkal, a kerepelés újra felfedezett hagyományával, sikeresen csíráztatott édesburgonyával, és a dísz gránátalmám is kizöldült, pedig azt hittük, már csak egy botot öntözünk a cserépben. Még a húsvéti ajándékként kapott, utcára kerülő nyuszik megmentésére is sikerült felhívni a figyelmet. Eltehetjük a mindezzel járó érzés emlékét szívünkbe, ahogy a sokáig főzött hímes tojás belseje is ékkővé tömörödik, így évtizedekig őrizhetjük.