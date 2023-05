Ami jó, egyszer körbeér – hiszem, hogy minden jótettel áramlást indítunk el. Egy ilyen köröm minap úgy kezdődött, hogy csatlakoztunk hatvan falusi takarítócunamijához, mikor szemetet szedve átsöpörtek a hegyükön. A piknikezőket meglepte az áradatuk, de mondták, ők is hazaviszik a műanyagot az erdőből, a másét is. Jó túra volt, szemlélettisztító. A műemlékkönyvtárban pedig megtudtam, a kora újkorban az utazáselméleti könyvek a tudattágítás miatt voltak népszerűek. Ma meg arról írnak barátaim blogot, egyhónapos külföldi útjuk alatt hogyan élnek teljesen hulladékmentesen. Mi csak itthon álló kocsinkat almoltuk ki, s akkor már a társasházi udvaron szétdobált italosdobozokért is lehajoltunk, mire egy idős asszony az ablakból hálálkodott: megtette ő is hajdanán, de már nincs ereje hozzá.