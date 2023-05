Megkezdődtek a ballagások, a végzősök egy része már pénteken - netán csütörtökön - elsírathatta alma materét. Aki volt középiskolás egy jó közösségben, tudja, mit érezhetnek a diákok. A felhőtlen, boldog gyerekkort is siratják, mint anno tették elődeik és teszik az utánuk jövök. Ez az a nap, amikor a család, a rokonság együtt ebédel, az asztal virágcsokrokkal telik meg, megy a sztorizás, papó és nagyi büszke - persze mindenki az - , utóbbi sír is. Papó? Ő csak annyit mond: az én unokám! Együtt a család, együtt az iskola. Ha addig nem is, most összeszorul a szív. Mert tovább kell menni azok nélkül, akikkel felnőttünk. Amikor legutóbb a gimimnél jártam, leültem a bejárattal szemben és próbáltam felidézni egy-egy képet abból az időből, amikor odajártam. A csendes mosoly átúszott lassan másba, amiből a suli csengetése vert fel.