A tavalyi nemzetközi kerékpárversenyt óriási készülődés előzte meg, a mezőnyt várta szinte minden érintett település. A falutábláknál ott ácsorogtak a rózsaszín biciklik, egy napra színt kaptak épületek és villanyoszlopok. Idén hazai a verseny, kék a színe, és finomabb a ráhangolódás. Vannak persze kivételek, apró falvak bizonyítják, hogy képesek összefogni, hogy kékbe öltöztessék az utcákat. Szurkolói zónát alakítanak ki, gyűjtik és kékre festik a drótszamarakat, nem restek az utcát is dekorálni, sütit és gyümölcslevet gyűjtenek a versenyzőknek. Kétségtelen, hogy a készülődés összehozza a falut, biztosan népszerűbb, mint a társadalmi munka, bárhogy nevezzük is azt ma már. No és ha csak egyvalaki kap kedvet a kerekezéshez, már megérte.