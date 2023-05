Panaszra semmi oka azoknak, aki – hozzám hasonlóan – nehezen viselik a be- és lezártságot. Veszprémben, a térségben kinyílik a világ, megszámlálhatatlan programra, rendezvényre érkeznek hozzánk sok országból-városból olyanok, akik talán soha nem jártak nálunk. Épülnek, erősödnek a kapcsolatok. Már télen eldöntöttem, idén felkeresem Krakkót, tegnap már lengyelek kértek útba igazítást tőlem a városban, ma krakkóiak (is) fellépnek egy műsorban, ez mintegy jelként ráerősít bakancslistás tervemre, régóta el akartam jutni ebbe a gyönyörű városba. A karantén előtt és után is sokat csavarogtam Európa távolabbi helyein, de Krakkó valahogy kimaradt. Bízom benne, idén összejön. Tervezzenek Önök is – mozduljunk ki! Idehaza és távolabbra.