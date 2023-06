Lassan idén is megjelennek a darazsak gigantikus fészkeikkel – írja felhívásában egy méhrajbefogó szakember, arra utalva, hogy az ezzel összefüggő ismeretek adott esetben akár életet is menthetnek. Fészküket gyakran az ember lakhelyéhez közel, vagy magához az épülethez tartozó részben, például padláson, födémben rakják le, s innen már csak egy lépés, hogy a lakásba tóduljanak. Tavaly öt családot kellett kilakoltatni, idén eddig egyet, illetve egy kórházi csecsemőosztályt. Fontos az előjelekre figyelni. Darázsfészekre utal, ha a ház falai közül kaparászó, doromboló hangok jönnek, vagy a fészek párakibocsátása miatt olyan folt jelenik meg a plafonon mintha beázásunk lenne. Ha ilyen előjeleket tapasztalunk, hívjunk szakembert. Ezzel akár életet is menthetünk.