Na szóval lehet itt stadionozni, gúnyolódni, sőt fóbiás tüneteket is szabad produkálni, de minek. A tények makacs dolgok. A héten a magyar labdarúgó-válogatott hatvanezer ember előtt fogadta a litván nemzeti tizenegyet a Puskás Arénában. Nem Argentínát, Litvániát. Az eredmény kettő-null ide. Ezzel a csapat az élen áll csoportjában úgy, hogy idén még gólt sem kapott, és az Európa-bajnokságra való egyenes kijutása a statisztikusok szerint kilencven százalék. Emberemlékezet óta nem volt ilyen jó csapatunk, és ez akkor is igaz, ha nem minden alkalommal jön ki úgy a lépés, mint amikor megszórták néggyel az angolokat Wolverhamptonban. És van egy olyan szövetségi kapitányunk Marco Rossi személyében, aki már most örökre beírta magát a magyar foci aranykönyvébe. Ennyi.