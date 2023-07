Mi lesz velünk az EKF után? Ezt a kérdést tette fel egy veszprémi ismerősöm a minap. Gyorsan elszaladt a fele, nagyszerűbbnél nagyszerűbb programokkal, ám a másik fele még hátravan, ugyancsak parádés felhozatallal, válaszoltam. Ő kötötte az ebet a karóhoz: jó, jó, de… A parkok, terek, új létesítmények maradnak, és majd az idő eldönti, kik, hogyan élnek a lehetőséggel. Abban is reménykedhetünk, hogy egy-egy új és a helyiek által megkedvelt fesztivál, esemény marad, visszatér. 7500 forintos jeggyel máskor nem láthatunk egy akkora kaliberű rocknagyságot, mint Iggy Pop, ezért is ünnep ez az év. Minden napja, pillanata. Tudom, sok veszprémi nem is érzi, mekkora szerencséje van, hogy ide született. Pedig de, és a Balaton is csak negyedóra.