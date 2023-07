Kíváncsi vagyok, más hogy van vele, engem nagyon zavar, ha bármilyen elektronikus csatornán kapott levél, sms, komment, vagy más kapcsán lemarad a megszólítás. Még a legközelebbi ismerőseimtől is. Hát még azoktól, akik mondjuk évente egyszer reagálnak, jelentkeznek, hozzászólnak. Úgy döntöttem, ilyenkor aztán nem is válaszolok, és ez nem keménykedés, inkább udvariasságra nevelés a részemről. Bár használni nem fog. Elég annyi, hogy Szia… nem minden nélkül belevágni a sokszor lényegtelen, értelmetlen szövegbe. Zavar már a rengeteg csatorna is, amit eldöntöttem, leépítek, de teljesen nullára redukálni ezt nem lehet. Pedig sokszor jó lenne. Jó lenne egy net és kütyümütyük nélküli nap (hét), úgy teljesen kikapcsolni. Magamat is.