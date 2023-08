Hétvégén végre tétmérkőzésen is bemutatkozhatott a Liverpoolban Szoboszlai Dominik. A magyar futball csiszolatlan gyémántja a kezdőcsapatban kapott helyet az idénnyitón, és végigjátszotta a Chelsea elleni mérkőzést. A Mersey-parti sztárklubba történt júniusi átigazolásáról már mindent elmondtak az elmúlt hetekben pró és kontra, mindenesetre az tény, az utóbbi három-négy évtizedben nem játszott ilyen rangos csapatban hazai focista. Az előjelek egyelőre biztatóak, a felkészülési mérkőzéseken is többnyire pályán volt a középpályás. Az, hogy folyamatosan játékban legyen, a magyar válogatott szempontjából is fontos, hiszen ő a csapatkapitány. Az már csak hab a tortán, hogy Dominik októberben még mindig csak 23 éves lesz.