Nem szeretem a rossz híreket, de tény: lassan vége a nyárnak. Ahogy a hozzáértők mondják, "a csillagászati nyár a nyári napfordulótól az őszi napéjegyenlőségig tart, az északi féltekén a kezdete június 20., 21. vagy 22., a vége pedig szeptember 22., 23. vagy 24. A meteorológiai nyár ugyanakkor június 1-jétől augusztus 31-ig tart". Esténként döbbenek rá, hogy hetek óta egyre rövidebbek a nappalok, ám legalább most tényleg igazi nyár van. Ugyan egyre több turisztikai szakértő szerint "négy évszakos" a Balaton - ami igaz is -, de valljuk be: a nyári vakáció idején a legjobb a tó és környéke. Aki teheti, használja ki ezeket a napokat, heteket a parton, mert elég furfangos volt a június, július, augusztus időjárása. Persze, ha itt lesz az ősz itt lesz újra, várhatjuk benne a csippetnyi nyarat, aztán novembertől a tavaszt.