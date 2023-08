Még a hétvégén izzott az égen a napkorong, kerestük az árnyékot a szabadban, még hallatszott a zsivaj a strandról, ahol sötétedés után is sokan a vízben maradtak. Fürdés, úszás a holdfényben, a lágyan simogató vízben. Ez a hétvége volt az idei nyár hattyúdala augusztus végén, amit lassan, de biztosan felváltanak az őszi ködös, párás napok. Nem panaszkodhatunk, szép búcsú volt így huszadika után - talán túlzottan is forró -, ám most a strandi nyüzsgés, gyerekzsivaj visszavonhatatlanul áttevődik az iskolák, óvodák udvarára.

Fotó: Szijártó János

Egy nyárral több mögöttünk, eggyel kevesebb előttünk, s csak reménykedhetünk, hogy szép hosszú, napsütéses őszünk lesz. Némileg kártolva mindenkit a július végi, augusztus eleji hideg, esős időszakért, ami sokak előre tervezett nyaralását tette tönkre idén.