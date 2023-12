Sokan ódzkodnak attól, hogy online piactéren vásároljanak, arra hivatkozva, hogy arctalan, meg embertelen, veszélyes, meg amúgy is, és egyáltalán. Pedig, ha nem akar az ember, mondjuk, plázás konfekciót sok pénzért a bevásárlóközpontokból, sokkal kevesebbért és nagyobb merítésben találhat igazi különlegességeket is. És, hogy ,,embertelen"-e? Nem mondanám. Köszönöm a vásárlást, legyen szép napod! – írta kis levélkéjében az egyik eladó hölgy a napokban. Egy másik kis csokoládédesszertet is mellékelt azzal az üzenettel, hogy: köszönöm szépen, hogy tőlem vásároltál! Remélem tetszeni fog a könyv, jó olvasást! Legyen szép napod! Ha nagy szavakat akarnék használni és modern szeretnék lenni, egy-egy újabb ronggyal nem termelek újabb szemetet. Igaz, ide kell hogy szállítsa a posta. Azonban dehogy akarok modern lenni – de az már egy másik történet.