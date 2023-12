Mennyi szépséget, örömet rejt magában a tél is! Erről lehet meggyőződni, ha az ember körülnéz. Nem érdemes és nem is egészséges a telet a fűtött szobában, fotelban, tévé előtt tölteni, amikor ezernyi élményt, érdekességet kínál a környezet! Mostanában szerencsére gyakran havas a táj, de aki stabil hóra, téli sportra vágyik, annak itt van a közeli bakonyi síaréna. Aki egy forró itallal szeretné átvészelni a hideg estét, jobbnál jobb bárok, vendéglátóhelyek várják a városokban, nem beszélve a Balatonról. A tó ilyenkor is csodás arcát mutatja, ezer színben pompázik a víz meg a környék, a mesés Balaton-felvidék pedig szebbél szebb és jobbnál jobb kiránduló- és túrázóhelyeket kínál. Csak meg kell látni, meg kell találni azt, ami az embert ilyenkor is boldoggá teheti!