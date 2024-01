Szépen szaladgál körülöttünk a január. A lágy tavaszból először váratlanul késő ősz lett, majd tél, ami kevésbé váratlan, csak eddig érdeklődés híján elmaradt. Ám most romboló széllel mutatta meg, ki az úr a házak között. A méltánytalanul figyelmen kívül hagyott vízkeresztet is magunk mögött hagytuk. Fontos nap, meghatározta az elmúlt kétezer évet. Arra is rácsodálkozhatunk, hogy már nyolc éve, hogy David Bowie elhagyta ezt a Földet. Az idő is repül tehát, mint a fecske, olyan, mintha tegnap történt volna. Most utcát neveznek el róla Párizsban. Nézzük a nyugdíjasok közösségi oldalát, és látjuk, hogy kortársaink és barátaink sorra távoznak. Vagy éppen a születésnapjukat ünneplik. Esetleg a világ másik oldalán, napsütésben. A szél, akár a farkasok. Január van.