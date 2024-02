Akik eddig kételkedtek abban, hogy kistelepülésen is van helye egy versenyzongorának, mára talán belátják ők is, hogy lehet igény a színvonalas kultúrára, nem csak a mulatós zenére. Az elmúlt néhány évben több falu is sikerrel pályázott modern, japán hangszerekre, azonban többen megjegyezték, hogy kár milliókat költeni vidéken a kultúrára. Csakhogy időközben kiderült, hogy a helyi lakosok között gyakran komolyzenét kedvelők, sőt, művelők is élnek. Zene- és énektanárok, versenyeken kiválóan szereplő diákok. Így amellett, hogy világhírű zongoristák koncertjeit élvezhetik a helyiek és a települések vendégei, a zene és a hangszerek szeretete jó eséllyel teret nyer a gyerekek között is. Aztán, ha csak néhányan iratkoznak be ennek hatására a zeneiskolába, már megérte.