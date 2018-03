Futsal: izgalmas szakasz kezdődik az 1. FC Veszprém életében

Hazai pályán kezdi a rájátszást a futsal-élvonalban az 1. FC Veszprém, amely a vitt pontok alapján a címvédő ETO és a bombaerős Haladás mögött a harmadik helyről rajtol a szakaszban.

Beszámoltunk róla, a veszprémi csapat a hatodik helyen végzett a futsal NB I alapszakaszában. Az új kiírás alapján az együtteseket, amelyek pontokat is vittek magukkal, helyezésüknek megfelelően két csoportba osztották a rájátszásban. Az 1. FCV így a címvédő Rába ETO, az idén alaposan megerősödött Haladás VSE, valamint az Aramis SE és a Bőny alakulataival került egy ötösbe.

A bakonyiak három ponttal, a harmadik helyről kezdik a szakaszt, az első fordulóban (március 26-án) azt a Bőnyt fogadják, amely ellen az alapszakaszban az utolsó hazai meccsüket játszották és nyertek 3:1-re.

– Előzetesen a 4-6. helyek valamelyikét tartottuk reálisnak az alapszakaszban és ez be is jött. A külföldi játékosokat alkalmazó Berettyóújfalu, Győr, Haladás trió nagyon erős, s mögöttük is alaposan összerázódott a mezőny – válaszolta érdeklődésünkre Rajki Tamás, a veszprémi futsalosok ügyvezetője, aki elmondta: nagyon várják a rájátszást, úgy gondolja, ha a sérülések elkerülik a csapatot, bárkivel képesek szoros, jó meccset játszani.

– Az Aramis SE és a Bőny ellen kötelező a győzelem, a több pedig plusz, extra. Úgy vélem, ideális esetben versenyben lehetünk a dobogóért. Ehhez az kell, hogy fejben ott legyünk, és végig azt az óriási küzdeni akarást mutassuk, ami ránk jellemző. Az idegenbeli mérlegünkön mindenképpen szeretnénk javítani – fogalmazott Rajki Tamás.

A kiírás szerint a csoportküzdelmeket követően mindenki helyosztót játszik: az elsők a döntőben találkoznak, a másodikok bronzmeccset vívnak, és így tovább. Az utolsók a bennmaradásért harcolnak.

A finálé három nyert meccsig tart majd, a többi párharc megnyeréséhez pedig két győzelem szükséges.

A veszprémi futsallal kapcsolatos nagyszerű hír, hogy a csapat mestere, Madarász János felkérést kapott a válogatott pályaedzői feladatainak ellátására. A bakonyi tréner Turzó József segítője lesz a nemzeti csapatnál.

A rájátszás csoportbeosztása, A csoport: 1. MVFC-Berettyóújfalu 6 pont, 2. Dunaferr 4, 3. Nyírgyulaj 3, 4. Ferencváros 2, 5. Debrecen 1. Az első fordulóban, péntek, 18.00: Debrecen-FTC, 18.30: Berettyóújfalu-Nyírgyulaj.

B csoport: 1. Rába ETO 6, 2. Haladás 4, 3. Veszprém 3, 4. Aramis 2, 5. Debrecen 1. Az első forduló párosításai, hétfő, 18.15: Haladás-Aramis, 18.30: Veszprém-Bőny.