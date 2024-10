Szekeres Dávid konferanszié, rádiós műsorvezető köszöntője után Sótonyi Mónika önkormányzati képviselő felidézte, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tisztjeit a császári udvar kegyetlenül kivégezte, golyó, illetve kötél általi halálra ítélték. Azokat, akik a nemzeti újjászületés képviselői is voltak egyben. Halálbüntetés várt Batthyány Lajosra, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökére is, akit Pesten végeztek ki.

– Október 6-a, a nemzeti gyásznap arra is alkalmat ad, hogy felidézzük azok emlékét, akik 1848-49-ben harcoltak a Habsburg elnyomás ellen, Magyarország függetlenségéért, a szabadságért és boldogságért, fogalmazott a képviselő. Hozzátette, a harcok egyesítették a nemzetet, és a magyarok ennek következtében egy emberként léptek fel az elnyomás ellen. Sótonyi Mónika méltatta a veszprémi polgárokat is, akik azonnal a dicső történelmi események mellé álltak.

Fotó: Nagy Lajos



A megemlékezésen Felföldi Gábor, a veszprémi Váci Mihály Irodalmi Színpad képviseletében alkalomhoz illő verset mondott, és szép dalcsokrot adott elő Kruppa-Jakab Éva népdalénekes. Az ünnepségen a díszőrség mellett és a Magyar Honvédség Légierő Zenekara kíséretében a jelenlévők koszorúkat helyeztek el az emlékhelyen.