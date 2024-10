Barátai azt mondták, iszonyatos volt az egész, a süvítő szél, a látvány, repült minden a levegőben a hurrikán miatt. – A lakásomról, nem tudok még semmit – jegyezte meg.

Szörnyű pusztítást végzett a hurrikán

A lényeg, hogy Milton elvonult, már az Atlanti-óceán fölött jár. A hurrikán Floridában a Siesta Kay Beach-nél csapott le, szerencsére 3-as erősségű lett a négyes helyett, ami így is óránként 200 kilométeres sebességű volt. Ádám tudomása szerint négyen haltak meg, de nem a hurrikántól, hanem az azt kísérő 129 tornádó miatt, melyek St. Lucie megyében tomboltak. Sok ház, főként a műanyag és a könnyűszerkezetűek dőltek össze, valamint sok fa is kidőlt. – Jól vagyunk, élünk, mondta Molnár Anita Sarasotában. Hozzátette, az életük és a házuk is megmaradt.

Képalá.: Topolánszky Ádám: Szörnyű volt a hurrikán Floridában, de szerencsére túlélték a magyarok

Fotó: családi