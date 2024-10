November 1-én, mindenszentekkor Zircen és a város környéki településeken is zárva lesznek az üzletek. A Mol-benzinkúton lehet ezen a napon is vásárolni a bakonyi kisvárosban, és ha kisboltot sem találnak nyitva a környéken ezen a péntekre eső ünnepnapon a magas-bakonyiak, akkor internetes közösségi oldalaik révén szívesen kisegítik egymást olyasmivel, ami kell a főzéshez. A Zirc főterén, a buszmegállónál lévő pékség pedig – ahogy minden nap, minden ünnepnap is – most mindenszentekkor is 21 óráig tart nyitva.

Szombaton és vasárnap már újra a szokásos nyitvatartással várja a vevőket a zirci Penny és Tesco. Szombaton délelőtt a Coop üzleteiben és a városközpontban lévő raktáráruházban is lehet majd vásárolni, sőt, érdemes ellátogatni a Reguly-múzeum kertjében lévő fedett piactérre, ahol helyi termelők és kézművesek várják az érdeklődőket.

A tapolcai belvárosi élelmiszerüzletek zárva lesznek pénteken, azonban a Fórum ABC ezúttal is nyitva tart, és várja majd vásárlóit. A tapolcai belvárosi nagyobb élelmiszerboltok nem tartanak nyitva munkaszüneti napon. A Bem apó utcai Fórum ABC rendszerint az év minden napján nyitva van, az ünnepeket is beleértve. November elsején is nyitva lesz reggel hét és délután 16 óra között.

Pápán is a mindenszenteket megelőző nap munkanap lesz, a szokásos csütörtöki nyitvatartás lesz érvényben. Másnap, november 1-jén a boltok zöme zárva lesz, de várhatóan a benzinkutak, illetve a benzinkutakon működő boltok és az éjjel-nappali üzletek nyitva lesznek. Az általunk megkérdezett belvárosi vendéglátóhely, a VitaFit étterem és kávézó pénteken és szombaton 10-től 23 óráig, vasárnap 10-től 22 óráig tart nyitva. Szombaton halottak napja nem munkaszüneti nap, így a szokásos hétvégi nyitvatartás lesz érvényben, ahogy a hét utolsó napján, november 3-án vasárnap is.